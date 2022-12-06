東京Metro地鐵明春起漲價 28年來首見

日本東京Metro地鐵將在明年春季起調漲票價，為28年來首次漲價。（路透）

在日本 開啟國門迎接觀光客之際，日本東京Metro地鐵 將在明年春季起調漲票價，為28年來首次漲價。

日經新聞報導，東京Metro從明年春季起，票價將調漲為180日圓（1.34美元）起，高於目前的170日圓起，若不計調漲消費稅率的時期，這將是近30年來首度漲價。

大阪地鐵（Osaka Metro）明年4月起也將調漲起跳票價10日圓。日本都會區地鐵票價調漲，是高通膨正影響日本各地的最新跡象。

因為新冠疫情 引發的居家避疫與遠距辦公趨勢，東京Metro和大阪地鐵的2020年乘客人數一度比2019年腰斬，京都地鐵2020年度的平均每日乘客量也減少33%至26萬人，東北仙台地鐵2021年度的乘客人數也比2019年度少18%。

新冠疫情與遠距辦公趨勢也帶動大城市的人口遷移潮，東京的人口到明年元旦時預估將下滑，為1996年來首見。去年札幌和橫濱的人口已減少，是二戰以來首見，仙台人口也出現1989年來首見的減少。

民眾遷離大城市重創地鐵營運商，十家業者都在2020年度陷入虧損，札幌是15年來首見虧損，名古屋為13年來首度賠錢，福岡是六年來首度虧損。

東京政策研究大學院大學兼任教授森地茂指出，若地鐵的乘客人數減少，業者調漲票價是預料中的事，顧客希望能有更好的服務，即便這代表要付更多錢。

日本許多私營地鐵都已宣布漲價，經營福岡地區的西日本鐵道明年3月起將全面調漲票價10日圓，而經營大阪都會區的近鐵電車也計劃在明年4月調漲基本票價平均17%，主要在大阪南區提供服務的南海電氣鐵道也正在尋求當局批准漲價。

公營地鐵要漲價的阻礙較多，因為不只要尋求中央當局批准，還涉及修改地方法規。目前一些業者暫時以減班因應，例如京都今年12月起減少上午11時到下午2時之間的班次10%，仙台也將在明年7月減班10%。