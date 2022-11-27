疫後遊日本訪自衛隊重地 廣島吳市開放船艦參觀

鎖定在地體驗旅遊趨勢，日本廣島縣開放日本海上自衛隊的主要基地「吳港」，讓遊客近距離感受軍艦與潛水艇的魅力。（圖：HIT廣島縣觀光聯盟提供）

疫情 之後，旅遊趨勢轉向體驗在地活動，日本 廣島縣開放日本海上自衛隊的主要基地「吳港」，讓遊客近距離感受軍艦與潛水艇的魅力。

在疫情影響下，旅遊趨勢與過去不同，根據旅遊業者Booking.com全球旅遊趨勢預測研究統計，「戶外旅遊」比率明顯提高。

鎖定在地體驗旅遊趨勢，日本HIT廣島縣觀光 聯盟發布新聞稿表示，廣島縣開放日本海上自衛隊的主要基地「吳港」讓旅客參觀。

HIT廣島縣觀光聯盟指出，被譽為「東洋第一的軍事港灣」的吳市，直至現在仍有不少船艦停泊於此，推出的「吳港船艦巡遊」讓旅客不僅可進入潛水艇船艦中參觀，還將搭上遊覽船巡遊，看一艘艘巨大帥氣的軍艦及潛水艇聳立眼前。

旅客還能聽著曾任海上自衛隊的自衛官講解，行程中也有安排拍照時間，讓旅客拍攝下這些平常很難近距離觀賞的壯觀景象。

除此之外，HIT廣島縣觀光聯盟說，每天還有配合日落時間的「夕陽吳市遊覽船」，伴隨軍號吹奏，以唯美的夕陽為背景，讓旅客欣賞海上自衛隊船艦上降下自衛艦旗的儀式。

為了迎接疫後旅遊潮，HIT廣島縣觀光聯盟指出，今年以暖心的童話王國為主題，在廣島市區內展開的彩燈活動（HIROSHIMA DREAMINATION 2022），使用近140萬顆燈飾點綴出浪漫的幻想世界，搭配街景各有巧思。