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澎湖2023年花火節 將結合迪士尼百年慶典

中央社／澎湖縣16日電
澎湖縣政府16日表示，2023澎湖國際海上花火節，暫定4月20日至6月29日在澎湖觀音亭園區施放。圖為2022年活動盛況。（中央社）
澎湖縣政府16日表示，2023澎湖國際海上花火節，暫定4月20日至6月29日在澎湖觀音亭園區施放。圖為2022年活動盛況。（中央社）

台灣澎湖縣政府今天表示，2023澎湖國際海上花火節，暫定明年4月20日至6月29日在澎湖觀音亭園區施放，將結合迪士尼百年慶典，讓民眾看到不一樣的海上花火節。

澎湖縣政府旅遊處表示，花火節今年滿20年，是全台最長壽的大型活動，搭配明年迪士尼100周年，澎湖花火節期間，無人機展演主題將呼應迪士尼百年慶典「奇幻百年．精彩永恆」的主題，屆時除有盛大煙火和無人機燈光秀，期盼吸引更多旅客到澎湖共襄盛舉。

縣府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節歷時20年，2019年首度花火節引入無人機搭配煙火演出，獲得高度的評價聲量，2020至2022年分別以迪士尼旗下品牌「漫威」與「LlNE」合作推出主題無人機秀，短短2個月都創下52萬人次的高峰。

縣府表示，澎湖花火節作為全國最知名的大型活動之一，今年也榮獲國際肯定，以澎湖花火節為主軸向國際節慶協會（International Festivals Events Association，簡稱IFEA）申請，榮獲該協會評選為「2022國際節慶城市」，非常不容易，明年的花火節將自4月20日至6月29日在馬公觀音亭園區施放，期望為花火節再創亮點，更多活動訊息歡迎參考澎湖Travel網站。

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