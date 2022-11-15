我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／俄國富人避風頭 熱衷投資移民這島國

信用卡利率攀至37年來新高 這些是你該知道的

中國旅遊「微解封」 跨省旅遊不再與風險區聯動管理

記者林則宏／即時報導
中國宣布旅遊「微解封」，圖為上海南京路步行街早前景象。記者林則宏／攝影
中國宣布旅遊「微解封」，圖為上海南京路步行街早前景象。記者林則宏／攝影

中國文化和旅遊部（簡稱「文旅部」）15日晚間宣布旅遊「微解封」，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。但跨省遊客仍需憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具，同時繼續暫停旅行社和線上旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，同時暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。

中國文旅部去年8月5日宣布，即日起，結合疫情防控中高風險地區管理措施，調整跨省旅遊經營活動管理政策，實施「聯動管理」。對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

省（區、市）內無中高風險地區後，方可恢復旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

文旅部15日發布「文化和旅遊部關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅遊行業防控工作的通知」。通知稱，這次調整「不是放鬆防控，更不是放開、『躺平』，而是適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異的新特點」，「最大限度減少疫情對文化和旅遊行業發展的影響」。

「通知」規定，A級旅遊景區和星級旅遊飯店對進入景區和入住飯店人員，仍須查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明；公共文化單位、文化和旅遊經營單位要加強員工健康監測和管理，堅決防止「帶病上崗」，員工根據屬地疫情防控要求開展核酸檢測。

此外，相關部門要做好滯留遊客安置安撫和疏解工作，制定完善滯留遊客處置工作應急預案。一旦因疫情發生遊客滯留，按照分類施策、分批轉運、安全有序、嚴防外溢的原則，科學組織實施滯留遊客返程工作。

疫情 檢測 遊行

上一則

大芝加哥節日燈光秀陸續點亮

延伸閱讀

石家莊宣布不做核酸 民眾反而恐慌怕出門

石家莊宣布不做核酸 民眾反而恐慌怕出門
不做核酸更恐慌 石家莊民眾怕出門、不敢送孩子上學

不做核酸更恐慌 石家莊民眾怕出門、不敢送孩子上學
拜習會後 中美外交、經貿團隊將展開溝通和磋商

拜習會後 中美外交、經貿團隊將展開溝通和磋商
拜習會美東時間4時30分登場 雙方團隊各有9人

拜習會美東時間4時30分登場 雙方團隊各有9人

熱門新聞

北海道千歲地區出現大量鮭魚，連當地居民都第一次看到。圖擷自朝日電視台

北海道鮭魚「暴增變50萬隻」擠滿河道 居民專家看傻眼

2022-11-10 14:37
英國一名媽媽為兒子訂了機票，準備全家一起飛回英國，不過登機時卻發現兒子的位子已經被坐走。(Photo by Suhyeon Choi on Unsplash)

6歲兒機位被坐走「獨飛嚇哭」 航空公司否認重複劃位

2022-11-10 15:37
首班「準時」的中歐班列10月26日在西安駛出，11月7日抵達德國杜伊斯堡貨運場站。（取材自陝西省政府官網）

首班「準時」中歐班列終於出現 從西安開11天抵達德國

2022-11-09 00:40
林肯公園動物園燈光秀每年吸引許多民眾遊客前往參觀。(特派員黃惠玲／攝影)

感恩、聖誕、新年假期…大芝加哥燈光秀陸續點亮

2022-11-14 20:27
中國宣布旅遊「微解封」，圖為上海南京路步行街早前景象。記者林則宏／攝影

中國旅遊「微解封」 跨省旅遊不再與風險區聯動管理

2022-11-15 11:46
2016年11月，樊照程和李曉航第一次到達南極，此後倆人對南極的熱愛一發不可收拾。(樊照程夫妻提供)

世界OnAir／忘不了冰川、企鵝 中國夫妻暢遊南極十幾次

2022-10-25 16:29

超人氣

更多 >
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席