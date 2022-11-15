中國旅遊「微解封」 跨省旅遊不再與風險區聯動管理

中國宣布旅遊「微解封」，圖為上海南京路步行街早前景象。記者林則宏／攝影

中國文化和旅遊部（簡稱「文旅部」）15日晚間宣布旅遊「微解封」，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。但跨省遊客仍需憑48小時內核酸檢測 陰性證明乘坐跨省交通工具，同時繼續暫停旅行社和線上旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，同時暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。

中國文旅部去年8月5日宣布，即日起，結合疫情 防控中高風險地區管理措施，調整跨省旅遊經營活動管理政策，實施「聯動管理」。對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

省（區、市）內無中高風險地區後，方可恢復旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

文旅部15日發布「文化和旅遊部關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅遊行 業防控工作的通知」。通知稱，這次調整「不是放鬆防控，更不是放開、『躺平』，而是適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異的新特點」，「最大限度減少疫情對文化和旅遊行業發展的影響」。

「通知」規定，A級旅遊景區和星級旅遊飯店對進入景區和入住飯店人員，仍須查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明；公共文化單位、文化和旅遊經營單位要加強員工健康監測和管理，堅決防止「帶病上崗」，員工根據屬地疫情防控要求開展核酸檢測。

此外，相關部門要做好滯留遊客安置安撫和疏解工作，制定完善滯留遊客處置工作應急預案。一旦因疫情發生遊客滯留，按照分類施策、分批轉運、安全有序、嚴防外溢的原則，科學組織實施滯留遊客返程工作。