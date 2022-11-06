我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

想收藏要快 日本停印福澤諭吉 改版新鈔2024年流通

中央社／東京5日綜合外電報導
日本目前流通以明治時期教育家福澤諭吉肖像設計的萬圓大鈔等各面額紙鈔，已知今年9月停止印製，取而代之的3款新版紙鈔預計將於2024年上半年開始流通。(路透)
日本目前流通以明治時期教育家福澤諭吉肖像設計的萬圓大鈔等各面額紙鈔，已知今年9月停止印製，取而代之的3款新版紙鈔預計將於2024年上半年開始流通。(路透)

日本目前流通以明治時期教育家福澤諭吉肖像設計的萬圓大鈔等各面額紙鈔，已知今年9月停止印製，取而代之的3款新版紙鈔預計將於2024年上半年開始流通。

日本TBS電視台報導，日本銀行（中央銀行）表示，目前流通的不同面額紙鈔，包括正面印有福澤諭吉肖像的萬圓大鈔、印有明治初期小說家樋口一葉肖像的5000圓紙鈔，及印有細菌學家野口英世肖像的千圓紙鈔，都已在9月結束印製。

日本紙鈔由日本銀行發行、國立印刷局製造；未來將發行的新鈔已從今年6月開始印製。

日本政府2019年公布新版紙鈔設計，新的萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一畫像；5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；千圓鈔正面是確立血清療法的北里柴三郎畫像。

這次變更萬圓紙鈔正面肖像，將是繼1984年從聖德太子變成福澤諭吉後，時隔40年再度變更。

至於新鈔背面設計，萬圓紙鈔背面從鳳凰像改成東京站丸之內建物；5000圓鈔從燕子花改成藤花；千圓鈔從富士山和櫻花，改成浮世繪畫家葛飾北齋「富嶽三十六景」系列中的名作「神奈川沖浪裏」。

財務省等單位表示，新鈔在防偽上做了更多設計，採用最先進的技術，讓肖像看起來立體可動、水印也更加精細；另外也採用大字體與紙面設計，對視覺障礙者及高齡人士更為友善。

日本 教育 小說

上一則

秋葉原疫後振興 夾娃娃機改放泡麵零食 人潮湧入

延伸閱讀

日本擬放寬出口二手戰車和飛彈 可能免費送給亞洲國家

日本擬放寬出口二手戰車和飛彈 可能免費送給亞洲國家
夏普調降全年淨利預測90% 主管明年3月前減薪三成

夏普調降全年淨利預測90% 主管明年3月前減薪三成
秋葉原疫後振興 夾娃娃機改放泡麵零食 人潮湧入

秋葉原疫後振興 夾娃娃機改放泡麵零食 人潮湧入
岸田文雄與蘇納克首度電話會談 緊密合作因應北韓

岸田文雄與蘇納克首度電話會談 緊密合作因應北韓

熱門新聞

東京街景。 （歐新社）

遊日黃金期曝光 部落客列「去東京要做的9件事」

2022-11-04 02:10
上海迪士尼度假區10月31日起暫時關閉。(中新社)

疫情擴散 上海迪士尼度假區10月31日起暫時關閉

2022-10-31 01:17
日本動畫迷等待已久的「吉卜力公園」正式開園。（歐新社）

日本吉卜力公園開園 5大主題區分區預約售票

2022-11-01 03:43
受到經濟不景氣影響，秋葉原電器街的夾娃娃機原本以動漫周邊商品為主，現在引進更多擺放零食和泡麵的機台。（中央社）

秋葉原疫後振興 夾娃娃機改放泡麵零食 人潮湧入

2022-11-05 02:22
男子為了欣賞煙火燈光秀提前到現場排隊，結果卻遭後方爸爸以小孩情勒。圖為迪士尼樂園示意圖。(Getty Images)

排隊看迪士尼遊行 遭要求讓位給小孩 他超怒：憑什麼？

2022-10-27 20:09
2016年11月，樊照程和李曉航第一次到達南極，此後倆人對南極的熱愛一發不可收拾。(樊照程夫妻提供)

世界OnAir／忘不了冰川、企鵝 中國夫妻暢遊南極十幾次

2022-10-25 16:29

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵