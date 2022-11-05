秋葉原疫後振興 夾娃娃機改放泡麵零食 人潮湧入

受到經濟不景氣影響，秋葉原電器街的夾娃娃機原本以動漫周邊商品為主，現在引進更多擺放零食和泡麵的機台。（中央社）

東京秋葉原電器街以動漫周邊聞名，在疫情 期間面臨實體店倒閉潮。隨著日本 10月11日開放自由行旅客，秋葉原也起死回生走向振興之路，約8成以上店面恢復營業，夾娃娃機為因應經濟不景氣跟著轉型，擺放商品從過去的娃娃也轉變為零食和泡麵。

中央社記者抵達秋葉原站，出站後步行一小段發現整棟大樓閒置，正是原本知名地標、遊戲機中心GiGO秋葉原4號館所在位置，無奈沒撐到解封，今年9月25日已黯然熄燈。

不過，繼續往商圈前進又是另一番光景。平常日傍晚時分，路上已有不少當地民眾和上班族，也有一些前來朝聖的外國觀光 客；等到夜幕低垂，越來越多穿著女僕裝的咖啡廳店員開始走上人行道拉客，彷彿又回到疫情前的宅男天堂。

20歲的荷蘭大學生馬泰斯（Mathijs）在秋葉原巷道接受採訪表示，自己正進行一趟為期3周的亞洲之旅，學校贊助部分旅費，自己出資1000歐元（約984.6美元），先前已去過新加坡和南韓，日本是最後一站，預計6日搭機返回荷蘭。

首次造訪日本的馬泰斯說，並不覺得秋葉原商店街有蕭條感，路上人潮很多，自己也打算買點東西，還在物色當中。他認為日本地鐵發達，不管去哪裡都很方便，只不過日本民眾必須戴口罩，對於已經不戴口罩的他來說「有點困擾」，走在路上顯得很突兀。

GiGO秋葉原1號館店員堂畑和馬表示，10月取消自由行限制後，外國觀光客有增加，也有很多日本人來玩夾娃娃機，部分原因是日圓貶值，小額消費的娛樂更受歡迎。原本夾娃娃機商品以動漫周邊為主，現在也引進更多擺放零食或泡麵的機台。

堂畑和馬說，今年10月GiGO秋葉原1號館的銷售額已經成長到去年同期的1.5倍左右，雖然有所增加，但這是因為去年基期很低，距離疫情前的正常水準還有很大差距。

零食機台每次投幣100日圓（約0.67美元），需看準時機按鈕降下棒子，若擊中黃色區域可造成大幅晃動，把旋轉台上的零食搖下來。記者實測10次，只成功搖下1小盒零食；現場另有日本民眾試玩，1次搖下4、5盒零食，引起旁觀者一陣驚呼。

秋葉原人潮和觀光客回流，總是好的開始，然而大環境不景氣影響也很明顯，民眾縮衣節食，站在路邊拉客的一整排女僕幾乎乏人問津，看來秋葉原振興之路還有一大段要走。