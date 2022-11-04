遊日黃金期曝光 部落客列「去東京要做的9件事」

東京街景。 （歐新社）

日本 國門大開，觀光 客陸續回籠，台灣知名旅遊部落客林氏璧在粉專列出2大理由，指出現在根本是「遊日黃金時間」，可在趁著年底前到東京遊玩，並列出「建議做的9件事」給旅人參考，讓網友大表讚同，稱旅遊體驗「超舒服」。

林氏璧在粉專表示，雖然近期機票可能較貴，或有被取消的風險，還是建議大家「在年底前去一趙東京」。他指出，現在是玩東京的「黃金時間」，除了遊日旅客數量在年底前應該還未恢復到疫情前的量外，中國防疫目前仍堅持清零不動搖，因此短期內不會有大量中國遊客出現，日幣匯率也維持在低點，很推薦大家趁著觀光客潮出現前去玩一趟。

他也列出現在到東京「建議做的9件事」，包括：

並點出推薦原因就是「趁現在人不多」可以免去排隊之苦，部分展覽即將到期也可趁機參觀，而澀谷等地在疫情3年間風貌也有所改變，增加新設施，故建議去看看「東京變化最多的地方」。

文章獲網友讚同，「光是少了中國觀光客就超值⋯⋯史上難得」、「沒中國遊客是真的爽」、「講的很實在」、「旅遊環境實在不錯～不過中英文菜單比較少見了」、「鋼彈要注意休息日，那個貓真是不錯看」、「10/21一早一次吃了大和壽司、壽司大，兩間排隊+吃的時間不到3小時」、「非常同意，剛從日本轉機快閃回來，現在去日本匯率好，旅客還不算多，日本人90%以上都戴口罩戴緊緊非常安全，恨沒時間再多買多吃」、「感謝分享，正在排下個月的東京行程」。

不過也有人回報，部分店家、迪士尼樂園人潮已漸漸回籠，「我們10月底去，迪士尼人開始多了（應該是被優惠票刺激到了），一個設施只要15分鐘的美好時光不再，但是遊行可以舒服的坐下來看」、「8時抽號碼牌大和，到這張號碼牌叫號已經11時多了，抽完走去對面壽司大直接今天全滿」。