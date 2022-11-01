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日本吉卜力公園開園 5大主題區分區預約售票

中央社／東京1日綜合外電
日本動畫迷等待已久的「吉卜力公園」正式開園。（歐新社）
日本動畫迷等待已久的「吉卜力公園」正式開園。（歐新社）

日本動畫迷等待已久的「吉卜力公園」今天正式開園，5大主題區有3區先行開業，由於採事前預約制，預估約有5000人搶頭香入園，動畫大師宮崎駿也手繪「龍貓」祝賀。

配合吉卜力公園開園，吉卜力工作室（STUDIO GHIBLI）官方推特今天發文貼上宮崎駿祝賀開園手繪祝賀圖，上面寫有「恭喜吉卜力公園本日開園」的文字，並在下方署名。

日本動畫迷等待已久的「吉卜力公園」正式開園。（歐新社）
日本動畫迷等待已久的「吉卜力公園」正式開園。（歐新社）

不過，宮崎駿手繪圖中的插畫人物，因為有著特殊的鼻子而成為焦點。工作人員說：「宮崎桑，這是豬吧」，宮崎駿回說：「這才不是豬呢」；工作人員又問：「難道是龍（貓）…」，宮崎駿說：「沒錯。」

日本網友在推文留言處歪樓說，「這是龍、貓…？」「豬貓…」，「龍貓和紅豬合體了」等。

重現吉卜力工作室動畫電影內所描繪世界的吉卜力公園，座落在愛知縣長久手市的「愛．地球博紀念公園」，以主題分成5大區域，今天先行開園的3個主題區包括「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」及「DONDOKO之森」。

「DONDOKO之森」重現「龍貓」主角皋月和小梅的家，充滿日本昭和時代的田園風光；室內設施「吉卜力大倉庫」有東京「三鷹之森吉卜力美術館」的3倍大，設有放映室，以及「天空之城」和「神隱少女」等動畫作品的展示品。「青春之丘」則重現「心之谷」中的地球屋，以及「貓的報恩」中的貓咪事務所等場景。

日本動畫迷等待已久的「吉卜力公園」正式開園。（歐新社）
日本動畫迷等待已久的「吉卜力公園」正式開園。（歐新社）

另外2個主題區分別是重現動畫「魔法公主」等場景的「魔法故鄉」，及重現動畫「魔女宅急便」與「霍爾的移動城堡」等場景的「魔女之谷」，這2個主題區預計2023年開園。

根據目前預估，5大主題區全數開業後，一年約可吸引180萬人次入園，每年可產生約480億日圓經濟效益。

吉卜力公園採分區預約方式售票，「吉卜力大倉庫」平日成人票價2000日圓、假日2500日圓；「青春之丘」及「DONDOKO之森」成人票價不分平假日，都是1000日圓。

日本名古屋電視台報導，今天可以看到不少來自東京或大阪的遊客，甚至有人上午6時就抵達園區外，在車內等待上午10時開園。

朝日新聞報導，儘管上午天公不作美，在小雨中正式開園，但還是可以看到吉卜力大倉庫前排了數百人的人龍。來自金澤市的47歲護理師香月崇宏說，反正都要來不如就當第一批遊客，提前抵達在車內等開園。

TBS電視台報導，擔任吉卜力公園總監的宮崎駿長子、動畫導演宮崎吾朗及愛知縣知事大村秀章，今天上午在園內迎接首批遊客入園。

富士新聞網報導，即使入園採事前預約制，今天上午還是可以看到等待入園的排隊人龍。有頭戴紅色大蝴蝶結的女童說，想跟動畫「神隱少女」中的人物「無臉人」一起拍照，也有民眾變裝成「紅豬」中的主角。

日本 導演 電影

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