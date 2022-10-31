我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

扛了50具屍體 梨泰院無名英雄：只想再多救一個人

疫情擴散 上海迪士尼度假區10月31日起暫時關閉

記者賴錦宏／即時報導
上海迪士尼度假區10月31日起暫時關閉。(中新社)
上海迪士尼度假區10月31日起暫時關閉。(中新社)

中國新冠病疫情上升趨勢未見扭轉，受疫情影響，上海迪士尼度假區10月31日起暫時關閉。

據「上海迪士尼度假區發布」微信公眾號星期一消息，根據疫情防控要求，上海迪士尼官方宣佈包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園在內的度假區星期一起暫時關閉，即刻生效。恢復運營時間一旦明確，將及時告知。

針對持有10月31日或之後上海迪士尼樂園門票的遊客，可在上海迪士尼樂園恢復運營後的六個月內任選一天到訪上海迪士尼樂園。若未能在六個月內到訪，可通過上海迪士尼度假區官方網站、App、微信公眾號、上海迪士尼度假區預訂服務中心等申請退款，退款將於45個工作日內返回原付款賬戶。

上海官方尚未披露是否在上海迪士尼度假區發現疫情，但上海迪士尼官方才在上周四發布聲明稱，為遵循疫情防控舉措的相關要求，迪士尼暫時在減少人員配置的情況下運營，期間部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店將暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現。

對此，官方「上海發布」微信公眾號星期天（10月30日）回應，目前上海官方正對近期到訪過迪士尼樂園的部分遊客採取管理措施，這是根據防疫要求所做的配合協查。

上海星期天無通報新增本土確診病例，但發現10名本土無症狀感染者。

迪士尼 疫情 樂園

上一則

旅遊補給站／10個露營地、房車公園 適合全家出遊

延伸閱讀

新任上海市委書記陳吉寧：毫不動搖堅持「動態清零」

新任上海市委書記陳吉寧：毫不動搖堅持「動態清零」
上海迪士尼今起關閉部分營業 中國防疫收緊新跡象

上海迪士尼今起關閉部分營業 中國防疫收緊新跡象
排隊看迪士尼遊行 遭要求讓位給小孩 他超怒：憑什麼？

排隊看迪士尼遊行 遭要求讓位給小孩 他超怒：憑什麼？
不苗條也很美 迪士尼短片首推出「大尺碼」女主角

不苗條也很美 迪士尼短片首推出「大尺碼」女主角

熱門新聞

許多航空公司提高商務艙的水準，讓旅客享受接近頭等艙的待遇。圖為A-350空中巴士的商務艙。(路透)

頭等艙走入歷史？美航擬廢除 擴增商務艙機位

2022-10-24 00:50
男子為了欣賞煙火燈光秀提前到現場排隊，結果卻遭後方爸爸以小孩情勒。圖為迪士尼樂園示意圖。(Getty Images)

排隊看迪士尼遊行 遭要求讓位給小孩 他超怒：憑什麼？

2022-10-27 20:09
2016年11月，樊照程和李曉航第一次到達南極，此後倆人對南極的熱愛一發不可收拾。(樊照程夫妻提供)

世界OnAir／忘不了冰川、企鵝 中國夫妻暢遊南極十幾次

2022-10-25 16:29
在迪士尼園內拍攝影片的行為，其實容易造成員工的困擾。(美聯社)

做這件事恐害丟飯碗 迪士尼員工籲遊客「拍攝禮儀」

2022-10-21 23:57
近期機票價錢不低，業者估計明年也降不下來。圖為在波士頓的羅根國際機場。(美聯社)

聖誕假期機票大漲40% 想撿便宜？業者：明夏前難如願

2022-10-22 21:35
日本神奈川縣箱根的小王子博物館將閉館。（取材自小王子博物館官方推特）

日本箱根必訪「小王子博物館」將閉園 粉絲直呼捨不得

2022-10-28 21:43

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家