疫情擴散 上海迪士尼度假區10月31日起暫時關閉

上海迪士尼度假區10月31日起暫時關閉。(中新社)

中國新冠病疫情 上升趨勢未見扭轉，受疫情影響，上海迪士尼 度假區10月31日起暫時關閉。

據「上海迪士尼度假區發布」微信公眾號星期一消息，根據疫情防控要求，上海迪士尼官方宣佈包括上海迪士尼樂園 、迪士尼小鎮和星願公園在內的度假區星期一起暫時關閉，即刻生效。恢復運營時間一旦明確，將及時告知。

針對持有10月31日或之後上海迪士尼樂園門票的遊客，可在上海迪士尼樂園恢復運營後的六個月內任選一天到訪上海迪士尼樂園。若未能在六個月內到訪，可通過上海迪士尼度假區官方網站、App、微信公眾號、上海迪士尼度假區預訂服務中心等申請退款，退款將於45個工作日內返回原付款賬戶。

上海官方尚未披露是否在上海迪士尼度假區發現疫情，但上海迪士尼官方才在上周四發布聲明稱，為遵循疫情防控舉措的相關要求，迪士尼暫時在減少人員配置的情況下運營，期間部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店將暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現。

對此，官方「上海發布」微信公眾號星期天（10月30日）回應，目前上海官方正對近期到訪過迪士尼樂園的部分遊客採取管理措施，這是根據防疫要求所做的配合協查。

上海星期天無通報新增本土確診病例，但發現10名本土無症狀感染者。