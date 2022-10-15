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日本振興國旅上路 民眾報復性出遊各地現人潮

中央社東京15日綜合外電報導
遊客漫步京都街頭。(Getty Images)
遊客漫步京都街頭。(Getty Images)

日本政府推動國內旅遊補助一定費用的「全國旅行支援」在10月11日上路後，今天迎接第一個週休假期，包括京都市在內各觀光景點都可以看見爆量人潮，陸空交通也呈現復甦景象。

日本放送協會（NHK）報導，位於京都市東山區的世界遺產清水寺前方的清水坂兩旁，紀念品店及餐飲店林立。

京都市今天天朗氣清，不少觀光客及修學旅行學生來往於清水坂。其中，有遊客選擇和服出租店家體驗穿著和服並拍照留影。

來自大阪的20多歲女性說，因為想體驗文化，所以試穿了和服，「會住一個晚上吃甜點」。

這間和服出租店表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，過去兩年多來幾乎沒有外國觀光客，連國內觀光客也減少；不過，目前不僅國內旅客逐漸增加，連外國觀光客也因為日本政府鬆綁邊境管控開始回流，今天就有來自香港的一家人來店。

位於三重縣的伊勢神宮今天也受惠於好天氣，一早就湧現家族或團體遊客前來參拜。

共同社報導，東京車站東海道新幹線月台今天一早就出現大量候車旅客，要跟朋友前往關西地方旅行的千葉縣27歲上班族說，也可以看到有外國旅客，感覺回到了疫情前的生活，「疫情有可能再度擴大，所以趁現在趕快玩」。

富士新聞網報導，「全國旅行支援」除了東京都較晚上路以外，日本46道府縣已從10月11日正式實施，今天在東京車站可以看到不少準備出遊的旅客。

要前往京都觀光的50多歲旅客在東京車站新幹線月台上說，拿到住宿費打6折的折扣券，非常開心。

JR東海公司表示，到今年11月底止，往來東京與新大阪的新幹線「希望號」列車將加開約600列車次。

空中交通也呈現復甦，全日空航空公司今天訂位人數是2021年同一天的大約2倍。

北國新聞報導，JR西日本公司指出，今天北陸新幹線從東京車站發車的列車中，有3班對號座位預約額滿。從埼玉縣跟家人到石川縣旅遊的51歲民眾池田尚功說，「（JR金澤車站外的）鼓門很壯觀，用『全國旅行支援』很划算」。

由於日本政府大幅鬆綁邊境，金澤市近江町市場等處已可看到外國旅客蹤影；小松機場及能登機場等國內航線機位大多客滿或幾乎客滿，金澤市內也有飯店一房難求。

觀光 日本 疫情

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