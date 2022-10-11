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上海今起全市每周2次核酸 抵滬人員需「3天3檢」

記者陳言喬／即時報導
鐵路上海虹橋站加強對從外地抵滬的旅客加強防疫信息核驗。（中通社）
鐵路上海虹橋站加強對從外地抵滬的旅客加強防疫信息核驗。（中通社）

上海又出現疫情，上海已宣布即起到11月上旬，全市各區每周至少組織開展兩次社區核酸篩查；同時，所有來滬、返滬人員在抵滬後必須執行「3天3檢」，且24小時內進行一次核酸檢測

上海今天通報，10月10日0至24時，新增本土新冠肺炎確診病例4例和無症狀感染者24例。其中4例確診病例和23例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例2例，新增境外輸入性無症狀感染者18例，均在閉環管控中發現。

上海昨晚已宣布，至11月上旬，全市各區每週至少組織開展兩次社區核酸篩查，同時加強對來滬返滬人員和賓旅館、出租屋、街面商鋪等易漏檢場所的排查。

今天上海進一步公布，為嚴防疫情移入，即日起所有來滬、返滬人員在抵滬後必須執行「3天3檢」，且24小時內進行一次核酸檢測；若未按要求完成核酸檢測者，其「隨申碼」將被賦予黃碼。

期間在上海市搭乘地鐵、網約車等交通運輸工具，或是進入超市、商場等公共場所都必須出示「綠碼」，始能進入；綠碼除了佐證持有人健康情況外，也記錄持有人進入場所的時間。

另，市民乘坐地面公交、軌道交通、輪渡（含三島客運）、巡遊計程車、網約車等交通工具，需全程規範佩戴口罩，掃描「場所碼」並持72小時內核酸檢測陰性證明或者24小時內核酸採樣證明。

檢測 疫情 網約車

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