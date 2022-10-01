泰國10月起入境規定回復疫情前 免疫苗、檢測證明

泰國從今天起取消因為新冠病毒（COVID-19）疫情而實施的兩年半緊急狀態，且旅客進入泰國不再需要出示疫苗證明或檢測結果。圖為曼谷一處小吃店。（歐新社）

泰國 從今天起取消因為新冠病毒（COVID-19）疫情 而實施的兩年半緊急狀態 ，且旅客進入泰國不再需要出示疫苗證明或檢測結果。COVID-19也從今天起由危險性傳染病降級為受到監控的傳染病。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步趨緩，泰國疫情指揮中心9月23日的會議決定，今天起取消2020年4月開始因為疫情實施的緊急狀態。

因為緊急狀態而成立的疫情指揮中心正式解散，未來與COVID-19相關的政策將交回公共衛生部決定。

疫情指揮中心的會議也決定從今天起，旅客進入泰國不再需要提供疫苗證明或是檢測證明，輕症或無症狀的COVID-19患者不再需要自我隔離，不過出門時必須戴著口罩並和群眾保持安全距離。

泰國從去年11月起開放觀光，逐步取消入境防疫相關的限制，疫情指揮中心的決定等於讓泰國旅遊完全恢復到疫情前的狀態。泰國政府希望藉此持續刺激觀光，今年截至9月下旬入境的旅客已有約520萬人，在泰國消費達到211億泰銖（約5.94億美元），而去年同期只有將近43萬人。

除了取消入境時的防疫規定外，泰國內閣會議日前同意延長外國旅客免簽和持落地簽停留在泰國的期間。舉例來說，台灣旅客進入泰國持落地簽原先可以停留15天，今天起到明年3月將延長為30天。

此外，泰國也從今天起，將COVID-19從危險性傳染病（dangerous communicable disease）降級為受到監控的傳染病（communicable disease under surveillance）。

如此一來COVID-19就和流行性感冒、瘧疾和登革熱同等級，屬於受監控的傳染病。COVID-19降級之後，衛生官員就不再有權力強制病患或是疑似染病的人隔離14天。

泰國的學校也從今天起取消COVID-19相關的限制，例如學生不再需要全天戴著口罩，座位也不需要維持安全社交距離，參加活動的人數限制也會取消。