運用色彩心理學 台雪山隧道10種燈光 降駕駛焦躁與疲倦

台交通部高速公路局參考國外隧道案例，運用色彩心理學在雪山隧道雙向照明內部區各規畫1處試辦安裝情境彩色燈具，盼藉以強化隧道行車安全，中秋節連假期間將試辦。（高公局提供/中央社）

為了改善雪山隧道內照明環境，讓用路人行車時不無聊，台灣交通部高公局將在中秋節期間在雪隧內試辦情境燈光色彩，共有10種模式，可降低駕駛焦躁跟疲倦感，有助提升行車安全。

台交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，為優化國道5號雪山隧道內照明環境，提升用路人進入隧道適應性及舒適感，8月10日到9月期間，進行雪山隧道照明提升改善工程，同時在隧道入口段內部照明改善末段區試辦情境彩色燈光，將可調整色彩的燈光投射在隧道壁，營造出不同行車環境，使隧道更富變化性，以減緩用路人視覺疲倦感，強化隧道行車安全。

高公局表示，國道5號雪山隧道內的照明設計均符合交通部頒「交通工程規範」相關標準，這次為提升雪山隧道內各照明區間照明亮度，並調整各區間長度，採用高流明鈉氣燈泡（隧道單向燈具增加448盞），其中，隧道內照明入口區之區間長度增加391公尺。

高公局指出，以速限90公里/小時計算，從隧道口至內部區的行車視覺適應總時間增加約15.64秒，並調整隧道內照明漸變區段，以減緩照度變化梯度，使用路人視覺更適應隧道內部區照明環境，增加隧道行車安全。

由於雪隧隧道內環境單調，長時間行駛容易造成駕駛人視覺疲勞，因此高公局參考國外隧道案例，運用色彩心理學在隧道雙向照明內部區各規劃1處（南向約16.1K、北向約27.2K）試辦安裝情境彩色燈具。

交通部北區養護工程分局坪林交通控制中心主任藍如萍告訴中央社記者，這次的色彩燈光試辦預計從9日起到11日，總共有10種模式，預計每小時會播放一次，不過不會24小時播放，而是會選擇車流量較多時進行試辦。

藍如萍指出，模式包含春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日七彩顏色等動靜態模式外，四季顏色燈光還有動態模式，再加上1種白光模式，希望可以讓駕駛有追光的感覺，並提升駕駛的行車速度。

藍如萍表示，目前雪隧的色彩燈光預計只有中秋連假時試辦，未來開啟的時段、時間以及是否要加入其他模式，都會等試辦結束後再討論評估。