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賞山看海一次滿足 南韓釜山海雲台天空艙成約會聖地

中央社／台北6日電
南韓釜山海雲台又有新景點，過去東海南部線的廢線區間改造為海雲台藍線公園，提供天空艙等體驗觀光設施，成為當地人約會、慶生的新聖地。（中央社）
南韓釜山海雲台又有新景點，過去東海南部線的廢線區間改造為海雲台藍線公園，提供天空艙等體驗觀光設施，成為當地人約會、慶生的新聖地。（中央社）

南韓釜山海雲台又有新景點，將過去東海南部線的廢線區間改造為海雲台藍線公園，其中天空艙是利用舊鐵道區間來運行，色彩繽紛宛如積木小列車也成為情侶約會聖地。

來到南韓釜山，不少旅客一定都會安排到海雲台觀光，海雲台是釜山最知名的國際型海邊休閒度假區，有海岸、沙灘外，也有APEC會議世峰樓、百貨公司等景點供旅客遊覽。

除了這些景點外，南韓觀光公社指出，在疫情期間，海雲台將過去的東海南部線廢線區間重新脫胎換骨，將環境破壞及商業開發最小化，規畫出海雲台藍線公園，提供海岸列車、天空艙等體驗觀光設施。

其中天空艙運行路線為尾浦到青沙浦，搭乘時間單程約30分鐘，一路將經過海雲台、青松浦等海岸景點。

天空艙行駛在空中軌道上，色彩繽紛的小型車廂，就像是孩童積木中的小列車，旅客可在天空艙車上欣賞釜山海景外，也能欣賞到旁邊山景，風景盡收眼底，也讓不少情侶共同搭乘，並在上面慶生、約會，成為最新約會聖地。

天空艙的終點也有不少景點供旅客參觀，像是平交道與海岸線連成一片的景色，就像是南韓版的灌籃高手平交道，吸引不少旅客停駐拍照，而從車站步行約5到10分鐘，也可抵達著名的雙胞胎紅白燈塔。

另外，海雲台的新地標海雲台LCT Landmark Tower高達411.6公尺，是南韓第2高的建築，其中98樓到100樓是「釜山X the SKY」觀景台，是南韓最大型的觀景台，每層樓規畫了可以欣賞海雲台都市夜景、廣安大橋、釜山港大橋、二妓臺、迎月嶺等釜山名勝景點的全景觀景區。

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