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日本7日起開放「機加酒」團客自由行動 細節一次看

中央社／東京3日即時報導
日本7日起再度放寬入境限制。圖為一名穿著浴衣參加盂蘭盆節的女孩。(路透)
日本7日起再度放寬入境限制。圖為一名穿著浴衣參加盂蘭盆節的女孩。(路透)

日本政府國土交通省觀光廳9月2日公布外國觀光客入境相關指引，雖然仍未開放外國旅客自由行，但從9月7日起允許無導遊陪同的外國觀光團入境，且放寬團客可自由行動。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府將從9月7日起再放寬外國觀光客相關限制，觀光廳已修正相關指引，除讓旅遊行程更加自由外，也要求旅行社必須確保與外國團客的聯絡方式。

日本政府將從9月7日起進一步放寬邊境管控政策，有關開放外國觀光客入境部分，允許全球各地旅行團不用在「添乘員」（類似導遊）陪同下入境觀光。

根據觀光廳修正後的指引，仍不開放外國觀光客自由行，僅限由旅行社安排好「機加酒」（確定的來回航班與在日本每天住宿地點）的團體客入境。

不過，跟6月10日開放團客入境必須事先決定所有觀光行程略有不同，9月7日後允許團客可自行安排觀光行程與用餐等。

另外，身為團體旅遊負責人的旅行社，在外國團客入境時，必須取得每位旅客的電話號碼、電子郵件帳號等，也就是在日本停留期間能立即聯繫上的方式，並向旅客說明在日旅遊期間必須徹底做好包括戴口罩等基本防疫對策。

觀光廳表示，日本從今年6月起重新開放外國觀光客入境，至今並未接獲有外國團客確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），未來也會在徹底做好防疫對策的同時，逐步增加訪日遊客數。

根據觀光廳官網說明，今年6月10日起到目前為止，僅允許有導遊陪同，且事先確定在日停留期間所有行程（包括來回航班時間與所有住宿地點）的旅行團。

但9月7日後，除允許沒有導遊陪同的外國觀光團入境外，不論有無導遊陪同的觀光團，雖然「機加酒」行程必須事前確定，但都允許自由行動空間。

共同社中文網報導，跟6月10日開放必須有導遊隨團旅遊一樣，這次也將敦促遊客投保涵蓋醫療費的海外旅行保險，當旅遊出現發燒等症狀時，將介紹醫療機構並協助就診。

到目前為止須有導遊陪同的團體旅遊，雖然往返航班和住宿地點必須事前決定，但白天可以自由行動；而有導遊陪同的團體旅遊，9月7日後也將允許一部分時間自由行動。

觀光 日本 防疫

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