日本7日起開放「機加酒」團客自由行動 細節一次看

日本7日起再度放寬入境限制。圖為一名穿著浴衣參加盂蘭盆節的女孩。(路透)

日本 政府國土交通省觀光 廳9月2日公布外國觀光客入境相關指引，雖然仍未開放外國旅客自由行，但從9月7日起允許無導遊陪同的外國觀光團入境，且放寬團客可自由行動。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府將從9月7日起再放寬外國觀光客相關限制，觀光廳已修正相關指引，除讓旅遊行程更加自由外，也要求旅行社必須確保與外國團客的聯絡方式。

日本政府將從9月7日起進一步放寬邊境管控政策，有關開放外國觀光客入境部分，允許全球各地旅行團不用在「添乘員」（類似導遊）陪同下入境觀光。

根據觀光廳修正後的指引，仍不開放外國觀光客自由行，僅限由旅行社安排好「機加酒」（確定的來回航班與在日本每天住宿地點）的團體客入境。

不過，跟6月10日開放團客入境必須事先決定所有觀光行程略有不同，9月7日後允許團客可自行安排觀光行程與用餐等。

另外，身為團體旅遊負責人的旅行社，在外國團客入境時，必須取得每位旅客的電話號碼、電子郵件帳號等，也就是在日本停留期間能立即聯繫上的方式，並向旅客說明在日旅遊期間必須徹底做好包括戴口罩等基本防疫 對策。

觀光廳表示，日本從今年6月起重新開放外國觀光客入境，至今並未接獲有外國團客確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），未來也會在徹底做好防疫對策的同時，逐步增加訪日遊客數。

根據觀光廳官網說明，今年6月10日起到目前為止，僅允許有導遊陪同，且事先確定在日停留期間所有行程（包括來回航班時間與所有住宿地點）的旅行團。

但9月7日後，除允許沒有導遊陪同的外國觀光團入境外，不論有無導遊陪同的觀光團，雖然「機加酒」行程必須事前確定，但都允許自由行動空間。

共同社中文網報導，跟6月10日開放必須有導遊隨團旅遊一樣，這次也將敦促遊客投保涵蓋醫療費的海外旅行保險，當旅遊出現發燒等症狀時，將介紹醫療機構並協助就診。

到目前為止須有導遊陪同的團體旅遊，雖然往返航班和住宿地點必須事前決定，但白天可以自由行動；而有導遊陪同的團體旅遊，9月7日後也將允許一部分時間自由行動。