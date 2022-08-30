我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／科學家破解「永生水母」基因 人類有望受用

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

印度象神節疫後盛大回歸 神像高度解禁訂單回流

中央社孟買30日綜合外電報導
印度年度宗教盛事「象神節」慶典，在疫情暫時緩解後終於解禁舉辦。(美聯社)
印度年度宗教盛事「象神節」慶典，在疫情暫時緩解後終於解禁舉辦。(美聯社)

印度年度宗教盛事「象神節」慶典在COVID-19疫情暫時緩解後盛大回歸，當局解除印度教象頭神格涅沙（Ganesha）雕像的高度禁令，帶動神像製造訂單回流。

為期11天的象神節（Ganesh Chaturthi）將在31日登場，吸引數以萬計印度教徒湧入沿海大城孟買。

印度過去2年為減少朝聖人潮，祭出格涅沙雕像的高度限制，但今年禁令解除後神像可達至少9公尺高，需由數十人協助搬運。

製作神像長達40年的馬蘇卡爾（Bharat Masurkar）說，過去2年來他的生意慘淡，禁令解除使得神像訂單開始回流。

46歲的巴特爾（Raju Patel）說，製作雕像的季節性工人每天工時長達15小時。他從1996年開始，每年都會從比哈（Bihar）橫跨2000公里來到孟買，在當地打工4個月。

象神節慶典的高潮在於遊行隊伍浸身於阿拉伯海（Arabian Sea）等水域，進行象神浸泡儀式。

為了方便搬運，大型神像多由耐用且輕量的熟石膏製成。陶土因為重量和易碎特性，無法用於製作大型神像；紙製神像則易在雨季被淋濕。

但熟石膏製成的神像不溶於水，也無法被沖上岸。環保人士指出，這些神像會造成水污染並危害海洋生物。

印度當局因憂心熟石膏對環境帶來的衝擊，宣布從明年開始禁止孟買當地將神像放入水中。

馬蘇卡爾對禁令恐帶來的衝擊表示憂心。他說：「用熟石膏製作神像的工人會丟了飯碗。遠從比哈村莊來到這裡的工人將找不到工作。」

印度 遊行 疫情

上一則

2022米其林星級餐廳公布 高雄2間入選、台南掛零

延伸閱讀

財富僅次於馬斯克、貝佐斯 這位印度大亨躍全球第3富豪

財富僅次於馬斯克、貝佐斯 這位印度大亨躍全球第3富豪
解放軍擾台略減 但仍比平時多 試圖消除海峽中線規範

解放軍擾台略減 但仍比平時多 試圖消除海峽中線規範
裴洛西訪台後 五角大廈：解放軍活動密度還沒降回平時

裴洛西訪台後 五角大廈：解放軍活動密度還沒降回平時
反非公民投票團體 控告屋崙市府

反非公民投票團體 控告屋崙市府

熱門新聞

日本政府據傳考慮鬆綁邊境管制措施，將允許更多遊客入境。（路透）

日本擬放寬邊境管制 不再要求入境持陰性證明

2022-08-23 15:45
圓圓。圖／北市動物園提供

貓熊「團團」和「圓圓」 18歲了 台北動物園辦慶生會

2022-08-29 14:36
英國航空宣布新一輪的航班取消計畫，將在明年3月底之前取消往返希斯洛機場的1萬個航班，希望藉此適應航空業持續存在的員工短缺問題。（路透）

疫情後旅客暴增 英國航空宣布再取消「上萬架次航班」

2022-08-23 01:45
印度年度宗教盛事「象神節」慶典，在疫情暫時緩解後終於解禁舉辦。(美聯社)

印度象神節疫後盛大回歸 神像高度解禁訂單回流

2022-08-30 12:32
馬來西亞攝影師馮業輝拍攝台灣縮時美景打響知名度，也讓他獲得屏東縣政府信任，有機會前往龍坑生態保育區捕捉夕陽美景。（馮業輝提供/中央社）

花7年縮時記錄 馬來西亞攝影師拍下台灣絕美風景

2022-08-18 16:58
台北市立動物園的狐獴家族充滿活力又可愛，互動時常成為遊客焦點，但群體生活潛規則多，落單個體不易融入，有時需要園方出手幫忙。（動物園提供/中央社）

台北動物園狐獴外出看診 首領地位險被奪 雙方大打出手

2022-08-16 13:11

超人氣

更多 >
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部
紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚
華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機

華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機
涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光