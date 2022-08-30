印度象神節疫後盛大回歸 神像高度解禁訂單回流

印度年度宗教盛事「象神節」慶典，在疫情暫時緩解後終於解禁舉辦。(美聯社)

印度 年度宗教盛事「象神節」慶典在COVID-19疫情 暫時緩解後盛大回歸，當局解除印度教象頭神格涅沙（Ganesha）雕像的高度禁令，帶動神像製造訂單回流。

為期11天的象神節（Ganesh Chaturthi）將在31日登場，吸引數以萬計印度教徒湧入沿海大城孟買。

印度過去2年為減少朝聖人潮，祭出格涅沙雕像的高度限制，但今年禁令解除後神像可達至少9公尺高，需由數十人協助搬運。

製作神像長達40年的馬蘇卡爾（Bharat Masurkar）說，過去2年來他的生意慘淡，禁令解除使得神像訂單開始回流。

46歲的巴特爾（Raju Patel）說，製作雕像的季節性工人每天工時長達15小時。他從1996年開始，每年都會從比哈（Bihar）橫跨2000公里來到孟買，在當地打工4個月。

象神節慶典的高潮在於遊行 隊伍浸身於阿拉伯海（Arabian Sea）等水域，進行象神浸泡儀式。

為了方便搬運，大型神像多由耐用且輕量的熟石膏製成。陶土因為重量和易碎特性，無法用於製作大型神像；紙製神像則易在雨季被淋濕。

但熟石膏製成的神像不溶於水，也無法被沖上岸。環保人士指出，這些神像會造成水污染並危害海洋生物。

印度當局因憂心熟石膏對環境帶來的衝擊，宣布從明年開始禁止孟買當地將神像放入水中。

馬蘇卡爾對禁令恐帶來的衝擊表示憂心。他說：「用熟石膏製作神像的工人會丟了飯碗。遠從比哈村莊來到這裡的工人將找不到工作。」