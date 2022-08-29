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貓熊「團團」和「圓圓」 18歲了 台北動物園辦慶生會

記者潘才鉉／台北即時報導
圓圓。圖／北市動物園提供
圓圓。圖／北市動物園提供

台北市立動物園30日上午將為大貓熊「團團」和「圓圓」舉辦18歲生日慶祝活動。動物園表示，「圓圓」生日為8月30日，「團團」生日為9月1日，由於生日只相差兩天，每年都會一起慶祝。園方預告今年準備的「水果冰蛋糕」中，特別加入了「哈密瓜」口味，期待大貓熊家族對於這個新口味的蛋糕的反應。

動物園表示，將於明天上午11:10為「團團」和「圓圓」慶生，歡迎民眾可以到動物園大貓熊館或是透過網路直播一起參與，一起祝福「團團」和「圓圓」生日快樂。屆時將在動物園官方Facebook播送。

影片來源：YouTube 台北市立動物園

動物園表示，今年「水果蛋糕」的食材，其中包括大貓熊家族平常比較少接觸的哈密瓜和奇異果，另外，還有葡萄、甘蔗、紅蘿蔔及蘋果，保育員為「圓圓」準備了「圓形」底座的蛋糕，「團團」則是「方形」底座的，十分用心。

「團團」的蛋糕是方型的底座。圖／北市動物園提供
「團團」的蛋糕是方型的底座。圖／北市動物園提供

動物園表示，現在媽媽「圓圓」和「圓寶」同住，「圓寶」體重轉眼已經破90公斤，體型大小也和媽媽差不多了。現場民眾常常把「圓寶」誤認成「圓圓」，另外，前幾天許多民眾在動物園臉書看到「圓寶」的「蠍子式」，紛紛留言表示「太強了」，近期更有民眾觀察到姐姐「圓仔」會前滾翻和後滾翻。

動物園表示，9月9日中秋連假第一天，動物園將於教育中心推出首次「親子瑜伽」活動，課程包含兒童律動和親子溝通，希望讓剛開學的親子關係常保親密健康，還可以用輕鬆的方式認識動物，名額有限，報名請從速。

圓寶。圖／北市動物園提供
圓寶。圖／北市動物園提供
圓仔。圖／北市動物園提供
圓仔。圖／北市動物園提供

動物園 親子 奇異

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