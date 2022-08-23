日本擬放寬邊境管制 不再要求入境持陰性證明

日本政府據傳考慮鬆綁邊境管制措施，將允許更多遊客入境。（路透）

日本 媒體報導，日本政府正考慮放寬邊境管制措施，除了可能不再要求所有進入日本的旅客須提出72小時內的新冠肺炎病毒檢測陰性結果，也將放寬每日入境人數上限1.5倍至5萬人，最快有望9月起實施，以進一步振興觀光 業。

日本政府目前要求入境旅客，需要提交航班起飛前72小時內的PCR新冠檢測陰性結果，為七國集團（G7）經濟體中相關規定最嚴格的國家，不僅影響一般旅客入境觀光，也衝擊商旅客。

日經新聞和FNN報導，東京當局正考慮逐步放寬新冠篩檢要求，例如初步將先豁免已完整接種三劑新冠疫苗的旅客，預定24日宣布新政策，可能幾周後實施。

此外，日本政府也考慮提高目前每天2萬人入境的上限，拉高到5萬人。FNN和日經新聞都指出，首相岸田文雄將在評估疫情 數字後，於24日做成最後決定，最快9月實行。

日本觀光局（JNTO）估算，7月約有14萬人次造訪日本，遠少於2019年同期的300萬人次。在新冠疫情爆發前，日本觀光業發展繁盛，2019年入境旅客人數創新高，但去年被允許入境的旅客僅共支出1200億日圓（8.72億美元）。

日本正遭受第七波新冠疫情侵襲，嚴峻程度甚至連首相岸田文雄都確診，23日新增20萬8551名確診病例，343人病故，單日通報病故人數創新高。