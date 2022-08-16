我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／研究：工作時「想太多」 也會導致疲倦

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

台北動物園狐獴外出看診 首領地位險被奪 雙方大打出手

中央社台北15日電
台北市立動物園的狐獴家族充滿活力又可愛，互動時常成為遊客焦點，但群體生活潛規則多，落單個體不易融入，有時需要園方出手幫忙。（動物園提供/中央社）
台北市立動物園的狐獴家族充滿活力又可愛，互動時常成為遊客焦點，但群體生活潛規則多，落單個體不易融入，有時需要園方出手幫忙。（動物園提供/中央社）

北市動物園狐獴家族互動常成為遊客注目焦點，動物園表示，狐獴為確保自己族群的領地與資源，有嚴格且排外的守則，園方也會安排落單的個體混群、展現自然生活型態。

台北市立動物園發新聞稿表示，兒童動物區的狐獴家族充滿活力又可愛的互動，常吸引遊客停下腳步觀察、拍照，但要維持這樣溫馨團結的家族其實很不容易，除了狐獴們要好好遵守群體生活潛規則外，保育員也要努力協調來維護。

影片來源：YouTube 台北市立動物園

動物園指出，目前動物園內的狐獴群體有10群以上，每群的狐獴數量從8隻的大家族到2隻的小團體都有。族群中大多是有血緣關係的家族成員，為了展現狐獴自然的生活型態，園方也會安排落單的個體混群。

動物園表示，每個狐獴群體中，會有一公一母為首領，只有首領有繁衍後代的權力。在家族內若是沒有尊重首領，過度搶食使體重變得太重、偷偷繁衍等，讓首領感受到篡位危機的狐獴會被首領威嚇、甚至可能會被家族驅離

動物園舉例，曾經有公狐獴首領「出門」讓獸醫看診，卻有覬覦首領地位的公狐獴趁機篡位，挑釁首領而大打出手，保育員考量動物安全與族群的平衡，趕緊將試圖奪權的狐獴隔離出來，才維持了原家族的和平。之後保育員經謹慎評估與觀察，才將落單的狐獴混入願意接納牠的其他群體中。

動物園指出，狐獴這樣互助分工又團結的群體，為確保自己族群的領地與資源，有相對排外且嚴格的共同生活守則。較多成員的狐獴群體能建構較健全的分工與社交行為，可以增加每隻狐獴的行為多樣性，同時大家族也能減輕各種干擾造成的壓力。

此外，曾經有啟動人工哺育的狐獴寶寶，因為身上味道不一樣而被原本家族排斥。這種情況下，保育員會在被驅逐的個體身上塗抹沾染狐獴媽媽腺體氣味的墊料，使個體聞起來不那麼突兀，且狐獴家族對寶寶較寬容，很快便成功融入家族。

動物園 驅離

上一則

通膨、缺工…拖累全球商務旅遊延後復甦 2026重現榮景

延伸閱讀

年長志更高

年長志更高
8月High一夏…走入時報廣場動物園 城市綠洲小憩

8月High一夏…走入時報廣場動物園 城市綠洲小憩
北卡動物園非洲獅 患腎臟病安樂死

北卡動物園非洲獅 患腎臟病安樂死
日本動物園「體毛轉蛋」暴紅 遊客搶下架 網猜隱藏版

日本動物園「體毛轉蛋」暴紅 遊客搶下架 網猜隱藏版

熱門新聞

6月下旬英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）因為人力不足，旅客安檢時大排長龍。（美聯社）

通膨、缺工…拖累全球商務旅遊延後復甦 2026重現榮景

2022-08-15 23:14
以提供乘客低廉票價聞名的愛爾蘭瑞恩航空公司（Ryanair），其執行長歐萊瑞昨天表示，由於燃油成本飆漲，未來幾年該公司不再提供超低票價。路透

低廉機票時代結束 瑞恩航空因油價飆漲宣告漲價

2022-08-12 14:48
中國與英國直航班機復航。圖為上海虹橋機場一架東航班機準備起飛。（中新社）

停飛一年半後 中國與倫敦直航班機復航

2022-08-11 11:57
雪柔在錫安國家公園邊打工邊旅遊，工作和生活取得平衡。(雪柔提供)

世界OnAir／黃石國家公園怎麼玩？園區前員工的獨家指南

2022-07-26 17:21
台北市立動物園的狐獴家族充滿活力又可愛，互動時常成為遊客焦點，但群體生活潛規則多，落單個體不易融入，有時需要園方出手幫忙。（動物園提供/中央社）

台北動物園狐獴外出看診 首領地位險被奪 雙方大打出手

2022-08-16 13:11
面對觀光客回流，沖繩租車業卻面臨車輛不足的狀況。圖為沖繩宮古島海灘上遊客。（路透）

觀光客回流卻沒車 沖繩租車四天三夜價飆破750美元

2022-08-08 02:10

超人氣

更多 >
張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰
洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄
張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳