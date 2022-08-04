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台南祀典武廟月老口碑佳 日籍男每2周1封信求姻緣

中央社台南4日電
署名「田中広人」的男子盼月老能牽成好姻緣，持續寫信到台南市中西區祀典武廟。（祀典武廟提供/中央社）
署名「田中広人」的男子盼月老能牽成好姻緣，持續寫信到台南市中西區祀典武廟。（祀典武廟提供/中央社）

台南市中西區祀典武廟供奉的月老被譽為府城相當靈驗的「四大月老」之一，也吸引外籍人士，廟方就發現有名日籍男子2年前便常寫信向月老求姻緣，今年更是每兩周就收到一封。

位於祀典武廟後殿的月老祠，門口貼有「願天下有情人終成眷屬，望世間眷屬全是有情人」對聯，殿內供奉的月老手拄拐杖，不少信眾稱為「拐杖月老」，相傳除了求姻緣，對斬斷爛桃花也相當靈驗，平日就有不少香客參拜，每到七夕情人節更是熱鬧。

祀典武廟人員指出，除到廟內參拜的香客外，每年還有不少民眾寄信給月老，寄件者將心願寫在紙上、裝入信封，載明是「急件」或「普件」，傳達給月老公。

廟方人員表示，約兩年前發現有封來自日本的信件，署名為「田中広人」，詳細寫明生辰等資料，希望月老能牽成好姻緣。今年廟方人員發現「田中広人」更常來信，從1月開始幾乎每2週就收到1封「急件」，手寫的內容不盡相同，還會附上月老相片與紅繩，感覺相當虔誠。

廟方人員指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近年外籍香客多無法親自到廟裡參香，信件有增加趨勢，今年1月至今就收到近50封來自日本信眾的信件，將把信件放在月老前三天，再回覆給寄件人，讓他們知道信件已收到。

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