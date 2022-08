看科莫多巨蜥門票飆漲19倍 印尼觀光業者火大串聯罷工

科莫多國家公園的巨蜥。(美聯社)

印尼 科莫多國家公園(Komodo National Park)觀光 業者今天開始為期1個月的大罷工 ,抗議政府將門票大漲價。

印尼東努沙登加拉省(East Nusa Tenggara)科莫多島是全球最大蜥蜴科莫多巨蜥的棲息地,被聯合國教科文組織列為世界遺產。

雅加達政府提出要對前往科莫多國家公園看瀕危巨蜥的遊客收取252美元門票,是現有門票價格約19倍,用高票價限制入園遊客人數,藉此保護科莫多巨蜥,從8月1日起生效。

這項決定引發國家公園內仰賴觀光及相關產業的當地人不滿,今天全部關門抗議。

國家公園入口處城鎮拉布安巴佐(Labuan Bajo)的旅遊業者塞維安努斯(Servianus Setiawan)表示:「我們別無選擇。我們已經傳達了所有理性意見和論點,但政府就是不聽。」

「我們支持保育科莫多保育,但是門票價格必須合理,讓我們可以在保護科莫多巨蜥的同時,也讓仰賴觀光業的人能夠生存。」

東努沙登加拉省長維克多(Viktor Laiskodat)表示,儘管遭遇抗議,新的門票價格將會立刻上路。

他今天對記者表示:「我們承認沒有適當傳播(門票價格上漲的)資訊。我們會在監測和評估情況的同時,加強訊息傳遞。」

塞維安努斯表示,至少700名勞工將加入罷工,持續至8月底為止。

旅行社Samin告訴法新社,拒絕參加罷工的人被威脅會遭到「社會制裁」。有一家觀光協會威脅,要放火燒了還開門作生意的店家。

當地人表示,門票大幅度漲價會嚇跑旅遊經費有限的觀光客。在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情高峰期,觀光客已經幾乎跑光光。

旅館和餐廳業主馬特烏斯(Matheus Siagian)告訴法新社,「我們正在慢慢復甦,但如果客人取消預約,我們會再次崩潰」,「請先讓我們有時間痊癒」。

科莫多巨蜥只生存在科莫多國家公園,以及鄰近的弗洛勒斯島(Flores)。根據國際自然保育聯盟(International Union for the Conservation of Nature,IUCN),全世界野外現存的科莫多巨蜥(包含成年與幼年)僅有3458隻。