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世界第一人 47歲雪巴人兩度征服14座8000公尺高峰

中央社加德滿都21日綜合外電報導
47歲的雪巴人薩努．雪巴成為兩度攀登全球14座8000公尺以上高峰的第一人。（美聯社）
47歲的雪巴人薩努．雪巴成為兩度攀登全球14座8000公尺以上高峰的第一人。（美聯社）

探險隊主辦單位「先鋒探險」（Pioneer Adventure）今天表示，47歲的雪巴人薩努．雪巴（Sanu Sherpa）成為兩度攀登全球14座8000公尺以上高峰的第一人。

法新社和路透報導，來自尼泊爾東部桑庫瓦薩巴縣（Sankhuwasabha）的薩努21日上午帶領一名日本客戶，登上位於巴基斯坦、海拔8035公尺的加舒爾布魯木2峰（Gasherbrum II），為世界第13高峰，完成兩度攀登全球14座8000公尺以上高峰的壯舉。

先鋒探險主管帕桑．雪巴（Pasang Sherpa）告訴法新社：「這對我們來說是個值得驕傲的時刻。薩努．雪巴締造了登山界的歷史，不止一次，而是兩次攀登所有14座高峰。」

薩努2006年開始從事登山探險的搬運工工作，帶領外國登山客攀登卓奧友峰（Cho Oyu），成功攻頂他的第一座8000公尺高峰。

到了2019年，14座8000公尺以上高峰他至少攻頂一次，至今只有約40人完成如此創舉。

薩努曾7次登頂8849公尺高的聖母峰，並3度登頂洛子峰（Lhotse）和具有挑戰性的馬納斯盧峰（Manaslu）。

包括聖母峰在內的14座最高峰中，有8座位於尼泊爾，其他6座在巴基斯坦和中國西藏地區。

尼泊爾嚮導通常是來自聖母峰周圍山谷的雪巴人，他們被認為是喜馬拉雅山登山業的主幹，協助攜帶大部分設備和食物，還負責修理繩索和梯子。

喜馬拉雅山 日本

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