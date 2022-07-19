無人電競旅館搶網咖生意 吸引愈來愈多南韓青少年

愈來愈多南韓青少年晚上去無人旅館，例如到無人看管的電競旅館玩電腦。路透

愈來愈多南韓 青少年在無人旅館 度過晚間時光，例如到無人看管的電競旅館玩電腦，使網咖的生意受到影響。這種場合欠缺對未成年旅客的監督，可能成為他們玩限制級遊戲、暴力、性犯罪的溫床，令人感到憂心。

韓國時報報導，這些旅館是由自助服務機台接待旅客，而非服務人員。無論旅客年齡大小，只要預先付款，這些機台就會提供房間。由於這種登記入住系統無人監控，對旅客的年齡審查也很寬鬆，因而成為青少年聚集的地點；根據南韓「年輕人保護法」，他們在晚上10點後去網咖會受到限制。

該國法律並未禁止旅宿業者在房間提供電腦設備。然而，當業者未阻止這些年輕客戶在房間玩R級（類似於限制級）遊戲，便進入法律的模糊地帶。

外界正積極要求經營旅館者加強對青少年的管控。而無人電競旅館的經營者並非都置若罔聞，他們表示，若發現到未成年的訪客試圖進入旅館，會予以制止。但業者也說，他們難以辦別未成年者，因為無論訪客是否成年，全都帶著口罩 ，以遵守室內公共空間的防疫規定。

根據南韓國營的遊戲物管理委員會，「網咖可能會阻止青少年遊玩R級遊戲」，網咖營運商必須讓青少年使用為未成年人專用的電腦，這些電腦在晚上10點自動關機。當青少年試圖在網咖電腦玩R級遊戲時，電腦螢幕會跳出警示訊息，而網咖營運者的螢幕也會出現通知。若網咖營運商不加以阻止，就違反法令，將面臨數百萬韓元的罰款。

除了上述的電競旅館之外，許多無人汽車旅館（摩鐵）也日益受青少年的歡迎。