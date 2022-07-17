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京都祇園祭山鉾巡行睽違3年再登場 祈願疫病退散

中央社東京17日綜合外電報導
京都「祇園祭」是日本三大祭之一。(Getty Images)
京都「祇園祭」是日本三大祭之一。(Getty Images)

日本三大祭之一的「祇園祭」，今天在京都市區舉行祭典期間最具看頭的「山鉾巡行」（花車遊行）。今年是受COVID-19疫情影響連兩年停辦後，睽違3年再度舉行山鉾巡行。

一般來說，東京都神田祭、京都府祇園祭及大阪府天神祭，被稱為日本三大祭。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，今天山鉾巡行沿路吸引約14萬遊客造訪觀看。

日本時事通信社報導，23座外觀華麗的山鉾莊嚴地行駛在京都市大馬路上，祈願「疫病退散」。

祇園祭是京都市東山區八坂神社的例行祭典，始於平安時代為平息流行傳染病而舉行。

今天上午9時左右，被視為神的使者的幼兒所搭乘的長刀鉾率先出發，由於山鉾的巨大木輪無法轉彎，所以行經交叉路口必須由人力進行轉向，成為山鉾巡行過程中的一大看點。

當山鉾順利完成轉向，在路旁觀看巡行的遊客們紛紛鼓掌叫好。

一名從新潟縣魚沼市來參觀的74歲女性說，這是她第一次看山鉾巡行，這種高雅的世界觀就是京都風格，值得一看。

山鉾巡行還將於7月24日再度舉行，屆時會有另外11座山鉾登場。

今年山鉾巡行比較特別的地方，是過去因裝飾品受損，從江戶時代後期就沒有參加巡行的「鷹山」山鉾，睽違196年首度正式復出，讓山鉾巡行的山鉾總數達到34座。

祇園祭山鉾聯合會要求所有參與山鉾巡行的工作人員，事前必須完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種並接受抗原快篩，但為了預防中暑並沒有強制工作人員戴口罩。

日本 遊行 疫情

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