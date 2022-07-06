嫌棄外國觀光客的京都人改變態度：盼選後快開邊境

京都人改變態度，盼外國觀光客儘快回歸。(路透)

京都人曾經很嫌棄外國觀光 客擠爆大街小巷，但現在巴不得他們快快回來，因為封閉邊境防疫已經讓京都損失了兩年的觀光收入。

立場丕變的包括前京都市議員村山祥榮，他2019年曾出書抱怨京都觀光客太多，但6月下旬受訪時說：「過去的兩年裡，京都人意識到，是觀光客讓他們以得繼續前進。大家對觀光旅遊的看法有了一些改變。」

日相岸田文雄 6月起有限度地開放團客入境。目前將國際旅客入境上限維持在每日2萬人，與2019年刷新紀錄的3,190萬相去甚遠，後者在日本 消費了4.8兆日圓（355億美元）。

日本疫前的旅遊業榮景，京都是最大受惠者之一，2019年外國旅客增加到890萬人次，比起四年前的480萬幾乎多出一倍。但這種成長速度讓在地人怨聲載道。疫情來臨後，一切都變了。今年5月，外國旅客在京都過夜天數比2019年同期大減99%，這是京都最繁忙的時期之一，但酒店來客數還不到容量的一半，業者被迫以優僡折扣招徠客人。

在京都經營旅舍的Sumio Takimoto說，他的客人只有僅正常水準的10%-30%。他指責岸田文雄開放旅遊不夠大膽說，「日圓現在很便宜，這是提振日本經濟的最佳機會，不該放過」。 他還指出，不僅是酒店和旅遊業，商界有很多人都說日本需要開放。他希望7月10日上議院選舉後，岸田文雄不必再對輿論過份敏感，能儘快開放邊境。

當然也不是每個京都人都歡迎海外觀光客回歸。村山祥榮表示，京都需要的是「有錢人來花很多錢」。他說：「如果要在1人一晚花500萬日圓，以及500人一晚各花1萬日圓之間做選擇，前者更好。」