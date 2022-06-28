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上海迪士尼樂園 6月30日恢復營運

特派記者林宸誼／上海即時報導
上海迪士尼樂園，6月30日恢復營運。(取材自上海迪士尼度假區官網)
上海迪士尼樂園，6月30日恢復營運。(取材自上海迪士尼度假區官網)

上海迪士尼度假區28日在官網宣布，上海迪士尼樂園將於6月30日恢復營運，迎接遊客重返備受期待的奇妙世界，而上海迪士尼樂園門票發售和年卡預約均將於6月29日起重新啟動。

上海迪士尼度假區表示，恢復營運初期，樂園的重新開放將秉持審慎的原則，並落實強化的健康和安全措施。迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店已恢復營運。

根據疫情防控的要求，上海迪士尼樂園將在恢復營運初期採取限流，並進一步落實嚴格的健康和安全措施。

在恢復營運初期，上海迪士尼樂園內大部分備受遊客喜愛的景點、遊樂項目、娛樂演出、商店及餐廳，都將在限流的基礎上恢復營運。包括探險家獨木舟、奇想花園自拍點──與米奇見面、漫威英雄總部等一些體驗將保持暫時關閉。樂園也將採取各項營運措施以保持遊客間的社交距離。

此外所有遊客，包括同行者中的每一位且無論年齡，都必須持有綠色「隨申碼」以及72小時內（從採樣時間起算）核酸檢測陰性證明，才可進入上海迪士尼度假區的任一區域。

同時，遊客必須掃描「場所碼」並向現場演職人員出示綠碼，或者出示「隨申碼」由演職人員掃描核實有效信息。進入度假區的不同區域時，遊客可能還需要掃描相關區域像是餐廳、劇院等的「場所碼」。

迪士尼 樂園 檢測

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