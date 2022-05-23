台飯店出奇招 「被套牢股民」享23折 還能睡到收盤

寒居酒店推出「股票被套 寒居升套」方案。圖／寒居酒店提供

台股 近期上下起伏，令許多股民被套牢、無奈入住「套房」。寒舍集團旗下的新飯店「寒居酒店」呼應時事推出「股票 被套 寒居升套」方案，凡單一個股虧損超過「-30%」，就能以優惠價格入住「寧鴞套房」或「寒居套房」，最高享2.3折優惠，還可延遲退房至台股收盤。

甫於5月5日正式開幕的「寒居酒店」，乃是寒舍集團旗下第5間、台北第4間飯店，地點緊鄰捷運 松江南京站，外觀由愛馬仕御用團隊操刀，並由米其林星級主廚林明健擔任餐飲顧問，標榜以休閒結合商務，共規劃111間客房，區分為6種房型，包含2間套房。其中「寧鴞套房」空間為54平方公尺，設有起居與臥室空間，並有一系列獨享家電，每晚定價3萬元（新台幣，下同，約1015美元）。「寒居套房」則為全棟最頂級的套房，空間達69平方公尺，每晚定價3萬8000元（約1286美元）。

此次寒居酒店所推出的「股票被套 寒居升套」方案中，凡出示各大券商app，且單一個股未實現虧損超過「-30%」，即可享「寧鴞套房」入住6666元（約225美元）優惠價，約23折；「寒居套房」則為每晚8888元（約300美元），約24折。專案內容除了包含2客早餐外，也可延遲退房至台股收盤（13:30），並且預祝股民早日解套。