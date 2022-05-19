小琉球海龜上岸產卵捎來喜訊 這張照卻讓人揪心

屏東小琉球是海龜樂園，海保署去年透過空拍調查，記錄到805隻海龜。記者劉學聖／攝影

台灣海保署去年7月在小琉球空拍調查，觀察到當地有紀錄以來最多的805隻海龜，逾9成是一級保育類綠蠵龜，少數是玳瑁，讓保育團體相當振奮。近期進入海龜產卵季節，小琉球陳姓居民近期已目擊到9隻海龜上岸產卵，5月12日在沙灘上看到一窩海龜蛋浮出沙面，一旁有漂流木、枯枝、寶特瓶等，看了心驚，因為海龜正常產卵會把蛋埋進一定深度的沙坑，海灘髒亂讓海龜產卵埋不下去，是個警訊。

近期進入海龜產卵季節，小琉球陳姓居民近期在沙灘看到一窩海龜蛋，幾乎外露在沙面，一旁有漂流木、枯枝、寶特瓶等，他憂心，海灘髒亂讓海龜產卵環境不夠友善。圖／讀者提供

海保署長黃向文看到這張照片也直呼不可思議，她說，究竟是環境異常、其他動物干擾，或這一海龜產卵行為有異，已派人深入了解。黃也說，正值海龜產卵季節，必須降低人為影響，呼籲遊客晚上別到沙灘活動，也會結合當地志工加強海岸清潔。

琉球鄉長陳國在表示，海龜是小琉球重要生態資產，當地有10處大小沙灘，是海龜主要活動、產卵棲地，對於沙灘的清潔，地方一向很重視也很努力，公部門會結合民間力量一起守護，持續加強繁殖地環境整理。

屏東小琉球是海龜樂園，海保署去年透過空拍調查，記錄到805隻海龜。記者劉學聖／攝影

小琉球是海龜重要棲地，拍下這張照片的陳姓居民說，若無法營造友善的繁殖環境，就無法吸引海龜覓食、產卵，海龜數量將愈來愈少。

國立海生館獸醫李宗賢說，適合海龜產卵有3項條件，首先是海灘大小適中，砂礫粗細剛好，沙太細不透水，會造成蛋無法呼吸，太粗無法保溫，沙草交界處最適合，因有固定水分，加上植物抓地力強，且沙層要夠深，海龜挖卵窩需要70公分以上。一個夏天可能有千隻小海龜在小琉球孵化，再爬向大海，估計存活率只有千分之一，再回來產卵，可能是10多年，甚至20年後的事了。

屏東小琉球是海龜樂園，海保署去年透過空拍調查，記錄到805隻海龜。記者劉學聖／攝影

李宗賢指出，海龜產卵季節約在5至10月，多半在夜晚爬上沙灘，用前肢挖掘約70公分大洞，產卵後便以後肢覆蓋洞穴，若受人為干擾或環境不佳都會影響產卵，也可能讓小海龜孵化後難以回歸大海，增加被掠食者發現機會。李宗賢提醒，澎湖、蘭嶼、琉球都有海龜上岸產卵蹤跡，環境維護相當重要，盡可能減少人為干擾，也要減低光源，避免干擾母海龜產卵，或造成小海龜定位錯亂。

小琉球海洋保育志工蔡正男說，早年物質缺乏時代，島民會等海龜下完蛋獵捕帶回加菜，隨著保育意識興起、研究人員進駐，加上海龜成為明星物種，居民視綠蠵龜為「發財龜」。縣府考量過往海龜繁殖曾受人為干擾，致無法順利產卵，除將海龜棲息的沙灘部分區域畫入生態保護區，結合志工巡查，禁止非必要人員進入，整體環境算友善，就怕沙灘上漂流木、海漂垃圾會影響產卵，或擋住小龜游向大海的路。