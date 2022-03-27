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東京櫻花盛開 目黑川湧入大批賞櫻客

中央社東京27日專電
東京目黑川吸引賞櫻人潮。(Getty Images)
東京目黑川吸引賞櫻人潮。(Getty Images)

日本氣象廳今天下午宣布，觀測到東京的櫻花盛開，盛開的日子比去年晚5天，但比往年早4天。東京的知名賞櫻景點上野公園、隅田川之外，目黑川一帶湧入大批賞櫻客。

東京都心（市中心）今天最高溫21.4度，相當於4月下旬的溫暖氣候。氣象廳人員根據位於東京靖國神社的染井吉野櫻的標準樹觀測，今年櫻花於3月20日綻放5至6朵，於是發布櫻花「開花宣言」，今天發布「滿開宣言」，是指標準樹的花芽綻放了約80%以上的狀態。

近年來，東京的目黑川一帶因為有很多格調高雅的咖啡店、時尚服飾店等，成了年輕人喜愛遊賞的地方，尤其是目黑川兩旁染井吉野櫻林立，有些遊客在位於2樓的餐飲店可就近欣賞櫻花。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，日本儘管「防止蔓延等重點措施」於3月21日全面解除，但防疫工作仍不能輕忽，因此目黑區長籲請遊客，今年也比照去年，盡量少到目黑川賞櫻花。

在疫情發生前，中目黑一帶每到櫻花季時就舉辦活動及夜間打燈，讓遊客觀賞不同風情的夜櫻，常可見到人山人海的景象。疫情發生後，去年和今年，中目黑以及目黑東區一帶的櫻花季活動、音樂活動、夜間掛燈籠、點燈活動等取消舉辦。

目黑川從上流至下流約4公里之間，河川兩旁種植約800株染井吉野櫻樹，有些在河川上形成淡粉紅色的櫻花隧道，景致怡人。夜間打燈在櫻花樹上，花影婆娑與目黑川相輝映，別有一番風情。今年雖不舉行點燈活動，但有些商店自行在店前打燈，成為遊客聚集拍照打卡地。

目黑區官網的記載顯示，目黑區長去年呼籲遊客盡量少前來賞櫻，但去年利用中目黑車站上下車的乘客比2019年增加了約5萬人。

賞櫻 疫情 日本

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