日本東京染井吉野櫻開花 迎疫情下第3次櫻花季

東京一名女士在路燈下拍攝櫻花。(美聯社)

日本 氣象廳今天宣布「東京櫻花開花」，象徵春天正式造訪。東京今年櫻花較去年晚開6天，但較往年提早4天開花。今年也是日本在COVID-19疫情 肆虐下迎接的第3次櫻花季。

日本TBS電視台報導，東京管區氣象台職員今天下午2時左右前往千代田區靖國神社，在許多參拜民眾圍繞下，確認神社內的染井吉野櫻標準木已有10朵櫻花開花，超過宣告開花標準的5到6朵，因此正式宣告今年櫻花開花。

氣象廳表示，3月20日開花較去年晚了6天，但比往年提早4天。東京今天是天氣穩定的晴天，下午2時市區最高溫為攝氏15.5度。

朝日新聞報導，福岡市櫻花已於3月17日開花，日本氣象協會預測，名古屋市將於21日開花、大阪市則將於23日開花。

日本氣象協會表示，從開花到盛開所需時間，九州到關東地方大約是8天到10天左右。

朝日電視台報導，日本將從21日起解除18都道府縣所實施的「防止蔓延等重點措施」，全境重回無特殊防疫限制的生活，但東京都政府仍將3月22日到4月24日定為「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反彈警戒期」，持續要求民眾在一定程度上「自肅」（自我克制）。

儘管東京都政府陸續重新開放上野動物園 等都立設施，但仍呼籲民眾不要到上野公園等地舉行賞櫻宴會。東京都政府將在相關場所設立自肅看板，要求民眾不要在櫻花樹附近鋪設野餐墊或進入該區域。