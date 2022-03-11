上海迪士尼將限流開放 憑核酸檢測陰性報告才准入園

圖為上海迪士尼日前慶祝婦女節，為女遊客打造系列主題活動。（ 中新社）

中國上海迪士尼 度假區微信公號11日晚發布消息稱，為落實全市疫情防控的相關要求，保障遊客和演職人員的安全和健康，即日起，上海迪士尼度假區將進一步優化調整疫情防控措施。

澎湃新聞報導，上海迪士尼樂園 將實行限流開放。此外，樂園內的大部分景點和娛樂項目將控制客流量，劇院演出將暫停。自3月13日起，所有遊客必須出示進入上海迪士尼度假區時24小時內的核酸檢測 陰性報告。

上海迪士尼要求，所有遊客在進入上海迪士尼度假區時必須出示有效身分證或旅行證件、綠色健康碼、綠色通信大數據行程卡（行程卡），現場掃瞄「一網通辦」單位張貼碼以確保行程可追溯，並在進入上海迪士尼樂園時出示有效的上海迪士尼樂園預約碼。在度假區遊玩時，遊客必須全程佩戴口罩，無論室內外（僅用餐時除外），並嚴格保持安全距離。

此外，上海迪士尼表示，所有演職人員均將按要求定期進行核酸檢測，度假區內的衛生消毒頻次也將進一步增加。

上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、兩座主題酒店、迪士尼小鎮和星願公園）目前繼續運營，遊客如已購買指定日產品或服務，但有更改出行計劃的需求，可聯繫原購買渠道咨詢退改事宜。