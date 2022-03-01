北市熊貓明星「圓仔」 體重破百 園方促減肥

大貓熊圓仔吸收能力似乎特別好，體重居然直逼成年公熊爸爸「團團」。圖／北市動物園提供

台北市立動物園 的大貓熊家族將啟動減重 計畫。年僅8歲的「圓仔」，目前體重已和爸爸「團團」不相上下，動物園即日起推出「減重特餐」，控制飲食加強活動；妹妹「圓寶」才1歲8個月大，體重卻已經近70公斤，比姊姊「圓仔」以前還重，保育員也正留意體重變化情況。

動物園表示，平常保育員為「圓仔」準備的食物量與其他8歲成熊相同，儘管圓仔食量比其他大貓熊小，但吸收能力卻似乎特別好，體重直逼成年公熊爸爸「團團」，為考量「圓仔」健康，保育員開始改變食材，希望慢慢幫忙恢復苗條、達成理想體重。

園方請保育員精心調製低脂、低糖、低鹽、且提高蛋白質含量的「減重窩窩頭」，對於這個減重新配方，「圓仔」似乎並無感覺不同，依然吃得很香。

另外，妹妹「圓寶」一歲八個月，體重接近70公斤，比姊姊「圓仔」同日齡的體重還重，保育員也早就開始關注「圓寶」體重變化，避免變成「小胖妹」。

保育員也透露，目前媽媽「圓圓」和「圓寶」幾乎天天上演採食「諜對諜」戲碼，常互相覺得對方的東西比較好吃，甚至直接拿走對方手上的食物。

為確保媽媽和小朋友都能吃到完整餐點，近期「圓寶」已經開始「獨立晚餐」，這樣雙熊可以不用互相搶食，等待吃完精料，再讓他們一起享用「竹葉晚餐」。