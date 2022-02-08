屏東排灣族石板屋「會呼吸」 奪巴黎設計大獎

屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，獲2022巴黎設計獎銀獎。圖／屏東縣政府提供

在屏東縣政府的支持和樹德科技大學專業輔導下，三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，獲得2022巴黎設計獎銀獎。

縣府表示，2015年起培訓社區規畫師，截至去年底已有256人取得社區規畫師資格，秉持越在地、越國際的理念打造屏東品牌，這座石板屋不僅讓外界看見部落原始生活方式和文化意義，更讓屏東躍上國際。

縣長潘孟安表示，縣府每年爭取營建署補助執行社區規畫師輔導培訓計畫，目前依原鄉、離島、半島、平原等區域特色，積極開發地方特色資源，結合環境保護、文化傳承、社區照顧等需求，已完成248個打造點，慢慢蓄積能量，共同落實屏東社區想像；今年特別挑選巴格達外的石板屋參與巴黎設計競賽，讓排灣族石板屋閃耀世界舞台，並傳承及保留三地門排灣族原住民 的部落文化。

縣府城鄉發展處說，本件作品以雇工購料方式，由林惠珍、林傳馨2位社區規畫師帶領原民匠師，自2019年分3年進行室內和室外修繕，包括梁柱結構體補強、屋頂石板漏水整修、花台植栽和門片木雕修補繪製、室外石板椅修復和象徵部落精神的石柱改建等，協會自主打造賦予這間會呼吸的排灣族石板屋全新樣貌，讓巴格達外家族成員們回味舊時光，也讓現在年輕一輩，更能感受到部落原始的生活方式和文化意義，加深傳承教育 的重要使命。

城鄉發展處說，巴黎設計獎是一項具備全球性和多元文化包容性的國際賽事，包含在建築、室內、景觀、產品和平面設計領域，激烈競逐當中，獲建築設計項目銀獎殊榮，讓世界看見台灣傳統特色建築。