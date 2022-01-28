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日本吉卜力公園 三大主題區11月開園 採預約制

中央社／東京27日綜合外電
「吉卜力公園」3大主題區將於今年11月1日搶先開園。（取材自YouTube）
「吉卜力公園」3大主題區將於今年11月1日搶先開園。（取材自YouTube）

日本愛知縣政府今天宣布，在縣內長久手市「愛．地球博紀念公園」興建的「吉卜力公園」，其中3大主題區將於今年11月1日搶先開園，剩下的2大主題區以開園一年後開幕作為目標。

吉卜力公園由5大主題區構成，總面積約7.1公頃，其中3個預計在今年11月開幕的主題區，包括重現動畫「心之谷」風景的「青春之丘」、作為影像展示室及咖啡店等的「吉卜力大倉庫」，及重現動畫「龍貓」田園風景的「DONDOKO之森」。

另外2個留待開園後啟用的主題區，分別是重現動畫「魔法公主」等場景的「魔法故鄉」，及重現動畫「魔女宅急便」與「霍爾的移動城堡」等場景的「魔女之谷」。

5大主題區規模最大的「魔女之谷」包括餐廳、庭園及遊樂設施等，還將重現高度約16公尺的「霍爾城堡」，城堡上方像眼球般的大砲可以轉動，讓大家盡享動畫場景。

日本共同社報導，其中以知名動畫作品「龍貓」作為造型、高度約5公尺的木製遊具，可能成為園區亮點之一。目前已知入園採事先預約制，至於入園門票金額將再進行檢討。

朝日新聞報導，知名動畫導演宮崎駿長子、同樣擔任動畫導演的宮崎吾朗，將擔任吉卜力公園的總監。

宮崎吾朗說，他認為由大家幫忙發現如何在園區內盡情遊玩，應該是最好的方式；愛知縣知事大村秀章說，這裡是表現吉卜力工作室世界觀的唯一設施，希望大家能多多來園區遊玩。

吉卜力公園總興建費用約340億日圓（約2.9億美元），待2023年秋天全數主題區都開幕後，預估每年可吸引約180萬人次入園。

日本

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