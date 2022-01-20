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中國旅館推「虎景房」太獵奇 官方急喊停

記者陳政錄／綜合報導
中國飯店「虎景房」惹議。取自北京青年報
中國飯店「虎景房」惹議。取自北京青年報

虎年將至，近日中國江蘇省南通市一動物園旅館，竟推出主打可和猛獸同眠的「虎景房」，透過玻璃就能看到老虎來回走動，引發熱議，有網友質疑「這還怎麼睡」、「虐待動物吧」。對此，當地文旅局20日回應，已暫停該項目的宣傳和營業。

北京青年報報導，提供「虎景房」的旅館位於南通森林野生動物園內，名為森迪部落樹屋酒店，該店2021年4月30日開放後，以號稱「這是第一家可以和猛獸共眠的酒店」為主打，除了「虎景房」外，還有長頸鹿、斑馬、獅子客房。

中國社交平台畫面顯示，旅館房間與老虎的活動區域僅一面玻璃之隔，遊客在床上就可以看到老虎來回走動。

面對安全性的質疑，工作人員回應，「虎景房」是剛裝潢好的猛獸客房，還沒有投入使用，強調房間內有防護措施，玻璃也採用防爆玻璃，可以保障安全。

事件引發網友討論後，負責管理的南通市崇川區文旅局20日先是表示，動物園動物方面手續齊全，但接著於下午再次指出，目前已經暫停該項目的宣傳和營業。

當地自然資源和規劃局也回應說，去年該旅館就因小熊貓可以進入遊客房間一事引發關注，並已責令進行整改，對於「虎景房」一事將進一步了解，提醒旅館確保安全，不可虐待動物。

遊客透過窗戶玻璃就可以看到老虎來回走動。取自微博
遊客透過窗戶玻璃就可以看到老虎來回走動。取自微博

旅館 動物園 北京

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