阿里山神木大洗牌 水山巨木原來不到2千歲 它才是最老

水山巨木。圖／林務局嘉義林管處提供

台灣阿里山 神木遠近馳名，許多人大老遠上山走一、兩個小時步道 ，就為了跟神木合影，而且愈老的愈受歡迎，但現在科技證實大家可能拍錯了。農委會林務局今天發布研究，許多阿里山神木不如想像中的年老，知名的2700歲「水山巨木」其實只有1081歲，被認為相對年幼的「2號巨木」則有1515歲，「翻身」變最老，神木排名「大洗牌」。

2號巨木。圖／林務局嘉義林管處提供

阿里山是台灣三大林場之一，園內有許多古老巨大紅檜群，為正確評估及監測神木健康情形，林務局嘉義林管處三年前委託嘉義大學團隊，透過實地觀察、目視評估、無人機拍攝，並由攀樹師爬到巨木的最上層，以長度1公尺的生長錐鑽取樹芯，再透過專業儀器檢測 ，分析阿里山國家森林遊樂區44株神木的實際年齡，今天首度公開調查。

研究團隊檢測，阿里山大部分的神木樹齡都比原本評估還要「年輕」。知名的水山巨木從2700歲變成1081歲，阿里山第二代神木「香林神木」從2300歲變為626歲，瞬間「減齡」1674歲，落差最大；園區最老神木竟是原本沒沒無名的「2號巨木」，但也只有1515歲。

香林神木。圖／林務局嘉義林管處提供

另外，「千歲檜」原本推估為2000歲，現在推估只有821歲，「28號巨木」也從2000歲變成1095歲。

此次研究證實阿里山沒有2000歲以上的神木，不少民眾感到驚訝。葉姓登山客表示，曾到阿里山走一個多小時的步道，就為了跟「水山巨木」合照，當下非常感動，沒想到神木比想像中的年輕這麼多。

林務局長林華慶表示，阿里山神木從小就是很多台灣人朗朗上口或童謠當中的主角，現在經過三年多調查研究，對阿里山神木樹齡做了更加精確的推估，結果跟過去認為的有些落差，「打了對折甚至打三折」，但這也是科學演進過程，是非常好的啟發，嘉義林管處已經修正森林遊樂區的神木解說牌內容。

為何樹齡計算落差如此大？嘉義林管處處長張岱表示，神木年齡確實被高估，因為以前推測樹齡都是以樹圍、年輪、平均生長量計算，但不夠準確，並非樹圍愈寬就愈老，研究團隊發現，紅檜為了適應環境，有些幼小苗木會跟鄰近紅檜「合併」，很多必須要數十人才能合抱的神木，其實是老、中、青好幾代苗木共存的結果，不代表存活期間比較長；此次調查的巨木當中，高達七成七是合併木。

嘉義大學木質材料與設計學系教授林翰謙說，此次研究也透過巨木樹輪的歷年生長寬度，對照近百年台灣氣候變化，證實因為暖化及氣候變遷關係，紅檜生長速度也變快，未來可利用樹芯、氣候因素推估樹齡。