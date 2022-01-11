我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大量民眾檢舉詐騙 新冠病毒免費快篩公司遭調查

李靚蕾控王力宏 找黑道背景人士約她見面 「別裝可憐」

阿里山神木大洗牌 水山巨木原來不到2千歲 它才是最老

記者吳姿賢／台北報導
水山巨木。圖／林務局嘉義林管處提供
水山巨木。圖／林務局嘉義林管處提供

台灣阿里山神木遠近馳名，許多人大老遠上山走一、兩個小時步道，就為了跟神木合影，而且愈老的愈受歡迎，但現在科技證實大家可能拍錯了。農委會林務局今天發布研究，許多阿里山神木不如想像中的年老，知名的2700歲「水山巨木」其實只有1081歲，被認為相對年幼的「2號巨木」則有1515歲，「翻身」變最老，神木排名「大洗牌」。

2號巨木。圖／林務局嘉義林管處提供
2號巨木。圖／林務局嘉義林管處提供

阿里山是台灣三大林場之一，園內有許多古老巨大紅檜群，為正確評估及監測神木健康情形，林務局嘉義林管處三年前委託嘉義大學團隊，透過實地觀察、目視評估、無人機拍攝，並由攀樹師爬到巨木的最上層，以長度1公尺的生長錐鑽取樹芯，再透過專業儀器檢測，分析阿里山國家森林遊樂區44株神木的實際年齡，今天首度公開調查。

研究團隊檢測，阿里山大部分的神木樹齡都比原本評估還要「年輕」。知名的水山巨木從2700歲變成1081歲，阿里山第二代神木「香林神木」從2300歲變為626歲，瞬間「減齡」1674歲，落差最大；園區最老神木竟是原本沒沒無名的「2號巨木」，但也只有1515歲。

香林神木。圖／林務局嘉義林管處提供
香林神木。圖／林務局嘉義林管處提供

另外，「千歲檜」原本推估為2000歲，現在推估只有821歲，「28號巨木」也從2000歲變成1095歲。

此次研究證實阿里山沒有2000歲以上的神木，不少民眾感到驚訝。葉姓登山客表示，曾到阿里山走一個多小時的步道，就為了跟「水山巨木」合照，當下非常感動，沒想到神木比想像中的年輕這麼多。

林務局長林華慶表示，阿里山神木從小就是很多台灣人朗朗上口或童謠當中的主角，現在經過三年多調查研究，對阿里山神木樹齡做了更加精確的推估，結果跟過去認為的有些落差，「打了對折甚至打三折」，但這也是科學演進過程，是非常好的啟發，嘉義林管處已經修正森林遊樂區的神木解說牌內容。

為何樹齡計算落差如此大？嘉義林管處處長張岱表示，神木年齡確實被高估，因為以前推測樹齡都是以樹圍、年輪、平均生長量計算，但不夠準確，並非樹圍愈寬就愈老，研究團隊發現，紅檜為了適應環境，有些幼小苗木會跟鄰近紅檜「合併」，很多必須要數十人才能合抱的神木，其實是老、中、青好幾代苗木共存的結果，不代表存活期間比較長；此次調查的巨木當中，高達七成七是合併木。

嘉義大學木質材料與設計學系教授林翰謙說，此次研究也透過巨木樹輪的歷年生長寬度，對照近百年台灣氣候變化，證實因為暖化及氣候變遷關係，紅檜生長速度也變快，未來可利用樹芯、氣候因素推估樹齡。

農委會林務局嘉義林管處今天發布阿里山神木樹齡研究。記者吳姿賢／攝影
農委會林務局嘉義林管處今天發布阿里山神木樹齡研究。記者吳姿賢／攝影
2號巨木。圖／林務局嘉義林管處提供
2號巨木。圖／林務局嘉義林管處提供
農委會林務局嘉義林管處今天發布阿里山神木樹齡研究。記者吳姿賢／攝影
農委會林務局嘉義林管處今天發布阿里山神木樹齡研究。記者吳姿賢／攝影

阿里山 檢測 步道

上一則

Omicron病例攀升 CDC籲勿前往加拿大

延伸閱讀

護森林 環團3690萬買下「失落海岸」

護森林 環團3690萬買下「失落海岸」
搶救絕美北加海岸線土地 舊金山環團計畫3690萬買下

搶救絕美北加海岸線土地 舊金山環團計畫3690萬買下
出遊被認出來 費玉清：會請粉絲喝咖啡

出遊被認出來 費玉清：會請粉絲喝咖啡
台灣阿里山夢幻美景 夕照彩霞雲海同時出現

台灣阿里山夢幻美景 夕照彩霞雲海同時出現

熱門新聞

一名網友提及，跟朋友去露營時帶了一個空油桶，卻讓友人感到疑惑。（取材自露營公社）

露營攜帶空油桶？他揭用途 網讚聰明：真的太實用

2022-01-05 03:08
加拿大安大略省一處購物中心外，民眾排隊進行新冠病毒檢測。（路透）

Omicron病例攀升 CDC籲勿前往加拿大

2022-01-11 04:25
水山巨木。圖／林務局嘉義林管處提供

阿里山神木大洗牌 水山巨木原來不到2千歲 它才是最老

2022-01-11 13:54
雪梨科技大學旅遊學高級講師比爾曼認為，全球廉價機票時代恐在2022年終結。（路透）

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

2022-01-02 10:42
浩子玩了20多年，已摸出心得。圖／鬧著玩粉絲團

過年塞爆玩不到？旅遊節目主持露1招 出遊如入無人之境

2022-01-02 17:30
國際航班旅客愈來愈難找到能在班機起飛前取得新冠病毒陰性篩檢結果的檢測站。圖為邁阿密，醫護人員在為民眾新冠檢測。(美聯社)

預約爆滿…國際線登機前獲檢測結果難「恐要多付錢」

2022-01-02 23:05

超人氣

更多 >
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」