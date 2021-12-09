日本京都府私房雪景 7處秘境線上看

京都丹後鐵道旗下的觀光列車分別有黑松號赤松號及青松號三輛，搶眼的車身在一片白雪中更顯奪目。（圖：京都府觀光連盟提供）

想去日本觀光 還得再等等，但冬季的北國雪景依然相當迷人，氣象專家們紛紛表示今年冬天會很冷，日本京都府也於12月1日晚間在市區觀測到第一場雪，相較往年大約提早了十天左右。京都的冬天氣溫相當低，但卻不太會積雪，所以如果能在京都欣賞到靄靄白雪覆蓋的夢幻景色更是難得。除了金閣寺、貴船神社等知名景點的雪化妝景色外，推薦7處京都府私房雪景秘境，明年冬季想更深度「探索心京都」的話，一定不能錯過。

【海之京都～宮津市・京都丹後鐵道】海邊小鎮的秘境雪景

京都丹後鐵道旗下的觀光列車分別有黑松號赤松號及青松號三輛，搶眼的車身在一片白雪中更顯奪目。特別是赤松號行經宮津市・栗田灣時，白雪茫茫之中，夕陽餘暉灑在行駛中的赤松號上，充滿懷舊的情懷。

【海之京都～宮津市・天橋立】居高臨下一覽白雪海灣

日本三景之一，不論什麼季節都吸引許多遊客前往。全長約3.6公里的松並木，在白雪覆蓋下的景色展現出不同於其他季節的幽靜，從文珠山山上的展望台「天橋立ViewLand」眺望堆滿細雪的松樹，陽光照射下白雪漸漸融化，如夢似幻的樣貌有幻雪飛龍觀之美稱。

【森之京都～福知山市・福知山城】粉雪包覆下無限柔美的天守閣

前身為「橫山城」的福知山城由平定丹波的明智光秀召集當時建築城郭的精英重建而成。一般給人較剛硬印象的日式城堡在白雪包覆下變得柔和起來，目光不自覺地被這樣的景致所吸引。

前身為「橫山城」的福知山城由平定丹波的明智光秀召集當時建築城郭的精英重建而成。（圖：京都府觀光連盟提供）

【森之京都～南丹市・美山茅葺之里雪燈廊】充滿純樸鄉村情懷的日本原風景

日本重要傳統建造物群保存地區的美山，現存39棟茅草屋民家，是日本少見的原始風景。四周群山圍繞，大約１月中旬開始降雪，白雪覆蓋整片大地，將整個聚落點綴得彷若童話一般！每年1月下旬到2月上旬期間限定的雪燈廊活動更是不容錯過。

※2022年因新冠疫情，停止舉辦。(僅九棟民家實施點燈。)

【森之京都～南丹市・大野水壩】冬日裡寂靜中的水壩風情

位於美山町西邊玄關位置的大野水壩湖因四季截然不同的美景，而有「彩虹湖」之美名。日本「水壩湖百選」之一的大野水壩，與春、秋季節不同，每到冬天這裡的遊客變少，在靜謐之中感受山林、樹木與水壩在白雪之下的姿態。

【茶之京都～和束町・原山茶田】一層又一層毛茸茸的雪白地毯

位在京都南部，盛産宇治茶有著「日本最美村莊」稱號的和束町，最知名的就是一大片綠油油的茶園美景！到了冬天，厚厚的白雪蓋在一階又一階的茶田上，就形成了如此特別又美麗的銀白地毯，讓人看了療癒萬分。

【茶之京都～宇治田原町・正壽院】陶醉在豬目窗後的那片浪漫雪白

近年來SNS社群媒體 上的寵兒<正壽院>，每年夏季的風鈴祭吸引了許多年輕女孩前往拍照打卡，不管是具有特色的拝觀券，還是客殿的天井畫、心型窗（豬目窗）都讓年輕女孩相當著迷。心型窗與窗外四季更迭的美景也讓不少攝影師專程前往取景。冬天裡，心型窗外的雪白美景讓人陶醉其中，久久無法離開。

【竹之里_乙訓～向日市・竹之徑】靄靄白雪下的幽雅小徑

向日市，是京都盛産優質竹筍的産地，為了保存這裡的竹林景觀在平成12年進行整治形成現在的「竹之徑」。獲選為日本全國步道百選的清幽竹林小徑，在冬日白雪下的妝點下，顯得寧靜幽雅。

獲選為日本全國步道百選的清幽竹林小徑，在冬日白雪下的妝點下，顯得寧靜幽雅。（圖：京都府觀光連盟提供）

更多京都府資訊請參考

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