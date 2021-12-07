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攝影捕捉台北大稻埕貓店長 毛孩化身外交大使

中央社台北5日電
攝影師菜菜子透過鏡頭捕捉台北大稻埕店貓身影，除可愛毛孩外，更融入當地風景。蔘藥行飼養的小貓「阿喵」端坐在藥罐前，格外吸睛。（大稻埕創意街區發展協會、菜菜子提供/中央社）
攝影師菜菜子透過鏡頭捕捉台北大稻埕店貓身影，除可愛毛孩外，更融入當地風景。蔘藥行飼養的小貓「阿喵」端坐在藥罐前，格外吸睛。（大稻埕創意街區發展協會、菜菜子提供/中央社）

台北大稻埕有一群毛茸茸的「貓店長」，憑著任性率真模樣就能迷倒外國觀光客，堪比小小外交大使。攝影師菜菜子近期也透過攝影展，盡顯「貓店長」的魅力。

菜菜子今天接受中央社記者專訪表示，過去住在大稻埕附近約2年的時間，「走到迪化街只要3分鐘。那時就發現大稻埕有非常多店家都養貓，店裡會看到，路上也會看到，非常可愛。」

她指出，經詢問後，得知原來這與大稻埕充滿藥材行、乾貨行的產業環境息息相關，約有7成到8成的店家養貓都是為了防鼠，「當然也有人不是為了抓老鼠，像是有店家專賣日本食品，受日本文化影響，就覺得貓咪能招財。」

攝影師菜菜子表示，大稻埕店貓幾乎都不怕生，很能和人互動。圖為蔘藥行飼養的貓咪「哺...
攝影師菜菜子表示，大稻埕店貓幾乎都不怕生，很能和人互動。圖為蔘藥行飼養的貓咪「哺啾」。（大稻埕創意街區發展協會、菜菜子提供/中央社）

菜菜子本是平面設計師，因2016年獲得iPhone Photography Awards（IPPA）攝影獎的動物攝影冠軍而投入攝影領域。

她表示，看到大稻埕的貓咪時，用鏡頭捕捉不少逗趣畫面，例如端坐在藥罐前的小貓「阿喵」、放肆翻肚躺在藥材展示櫃上的貓咪「哺啾」等，這些影像都成為「貓街大稻埕－大稻埕產業與喵喵攝影展」的風景。

菜菜子說，許多大稻埕店家的老闆平常看起來嚴肅，但一講到飼養的愛貓，都像父母談到小孩一樣露出「姨母笑」，看到相機在拍攝，還會逗弄貓咪，要牠們使出拿手絕技如握手等，更會推薦心中的「大稻埕可愛貓咪」名單給她拍攝。

台北大稻埕有不少店家為了防鼠而養貓，造成幾乎家家有「貓店長」的可愛景象。圖為店貓...
台北大稻埕有不少店家為了防鼠而養貓，造成幾乎家家有「貓店長」的可愛景象。圖為店貓「糖糖」。（大稻埕創意街區發展協會、菜菜子提供/中央社）

拍攝大稻埕貓咪的過程中，菜菜子指出，她對一隻住在旅館樓下的橘貓「歐胖」尤為印象深刻，「牠曾和寵物溝通師說自己是全迪化街最帥的貓，還會說自己『很想紅』。」

她說，「歐胖」的魅力也席捲外國觀光客的心，曾有投宿的旅客從海外寫明信片給店家，還會畫上貓臉，表達對牠的思念。

橘貓「歐胖」住在大稻埕一間選物店中，攝影師菜菜子指出，「歐胖」雖不敢出門，卻會和...
橘貓「歐胖」住在大稻埕一間選物店中，攝影師菜菜子指出，「歐胖」雖不敢出門，卻會和寵物溝通師說自己是「全迪化街最帥的貓」。（菜菜子提供/中央社）

菜菜子表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，大稻埕有非常多海外觀光客，偶爾店家會收到遊客信件，有些信件的收件人署名竟然還是貓咪的名字，「在拍攝過程中有聽到很多好笑的故事，除了攝影展，未來也會集結成書。」

大稻埕創意街區發展協會指出，攝影展共展出10家店貓，也歡迎民眾看完攝影展後填寫問卷，票選「貓店長」。

「貓街大稻埕－大稻埕產業與喵喵攝影展」即日起於埕樂通（台北市迪化街一段127號2樓）展出至12日。

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