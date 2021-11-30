我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英軍情六處：3大威脅 中國是「單一最優先目標」

連日第3批重量級人物 美國際民主協會會長抵台

「東京米其林指南2022」公布 3家餐廳連續15年奪3星

記者高婉珮／即時報導
米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」、「Nihombashi-kakigaracho Sugita」與「Crony」的菜色（左起）。圖／摘自米其林官網
米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」、「Nihombashi-kakigaracho Sugita」與「Crony」的菜色（左起）。圖／摘自米其林官網

東京米其林指南2022》公布，共有432家餐廳入選，12家三星餐廳名單與去年相同；其中3家「Kanda」、「Quintessence」與「Joël Robuchon」——已連續15年蟬聯三星。此外，法式料理「ASAHINA Gastronome」與「Crony」、江戶前壽司專門店「Nihombashi-kakigaracho Sugita（日本橋蛎殻町すぎた）」3家餐廳，則從一星升到二星。

影片來源：YouTube MICHELIN Guide Asia

在一星餐廳方面，則有20家餐廳新獲得一星肯定，其中一家拉麵餐廳「銀座八五（Chukasoba Ginza Hachigou）」，從必比登晉升為米其林一星。今年除了有14家餐廳獲得綠星肯定之外，還新增兩個特別獎。「Kanda」主廚神田裕行獲頒「廚界導師獎（Mentor Chef Award）」；淺草「Hommage」店長夫人荒井麻友香（Mayuka Arai）獲頒「米其林服務獎（Service Award）」。

在三星餐廳方面，今年名單與去年相同，但其中有3家餐廳——法式餐廳「Quintessence」與「Joël Robuchon」、以及日本料理餐廳「Kanda」，已連續第15年獲得米其林三星肯定，相當不容易。

今年共有41家餐廳獲得二星肯定，其中有3家由一星晉升二星。法式料理餐廳「ASAHINA Gastronome」以經典法式技法受到評審員青睞；江戶前壽司專門店「Nihombashi-kakigaracho Sugita（日本橋蛎殻町すぎた）」以嚴格遵循傳統的方式，製作江戶前壽司。法式料理「Crony」在重新開業後，除了拿下二星，還同時獲得米其林綠星，肯定它在永續美食上的努力。

在150家獲得一星餐廳肯定的餐廳當中，拉麵餐廳「銀座八五（Chukasoba Ginza Hachigou）」是唯一一家從必比登晉升為米其林一星的餐廳。由於主廚松村康史有法國料理的背景，所以在東西融合下展現出美妙的平衡感，讓餐廳勇奪一星。

在綠星餐廳方面，去年只有6家入列，今年增加到14家，大幅增加了一倍有餘，顯示越來越多餐廳開始與注重永續的供應商與生產者合作，努力減少浪費，或甚至不使用塑膠和與其他無法回收的材料，在卓越廚藝下展現出善待環境的承諾。

《東京米其林指南 2022》入選名單一覽：

．12家三星餐廳

．41家二星餐廳（3家升星）

．150家一星餐廳（20家新入選，1家晉升）

．229家必比登推介（35家新入選）

．14家餐廳獲得米其林綠星

「Kanda」主廚神田裕行（左）獲頒「廚界導師獎」；淺草「Hommage」店長夫...
「Kanda」主廚神田裕行（左）獲頒「廚界導師獎」；淺草「Hommage」店長夫人荒井麻友香獲頒「米其林服務獎」。圖／摘自米其林官網
「Kanda」、「Quintessence」與「Joël Robuchon」（左...
「Kanda」、「Quintessence」與「Joël Robuchon」（左起），已連續15年蟬聯米其林三星榮耀。圖／摘自米其林官網
「銀座八五」在東西融合下展現出美妙的平衡感。圖／摘自米其林官網
「銀座八五」在東西融合下展現出美妙的平衡感。圖／摘自米其林官網

三星 日本 東京

上一則

佛州確診低、不封城…逾3250萬人奔邁阿密「享受陽光」

延伸閱讀

另類生活／華人夫婦愛露營 30天RV遊美 全程近1萬哩

另類生活／華人夫婦愛露營 30天RV遊美 全程近1萬哩
倫敦美食

倫敦美食
逾千萬美元買教訓 比亞迪法國工廠關門

逾千萬美元買教訓 比亞迪法國工廠關門
告米其林派密探 日料「磯勢」敗訴

告米其林派密探 日料「磯勢」敗訴

熱門新聞

為了記取之前輕忽新冠病毒Delta變異株的教訓，世界各國在面對傳染力可能比Delta更強的新變異株Omicron時，普遍採取快速因應措施。（路透）

Omicron變異株拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

2021-11-27 22:43
沒有強制接種與戴口罩要的佛州，確診率與住院率都全國最低，旅遊業正復興中。圖為遊客在佛州邁阿密海灘市度假。(美聯社)

佛州確診低、不封城…逾3250萬人奔邁阿密「享受陽光」

2021-11-29 22:25
美國雖然在8日對完全接種疫苗者重開國門，但旅遊業還需要一段時間才能回到疫前狀態。(美聯社)

快看世界／就算開國門 這兩類人還是暫進不來美國

2021-11-10 12:15
波音公司與媒體進行線上會議。（截自會議畫面）

波音估長途航班最快2023復甦 籲各國縮短隔離時間

2021-11-23 00:47
日本環球影城將推出「獵人」主題設施。（取材自日本環球影城FB粉絲頁）

不只任天堂 日本環球影城明年推出「獵人」世界

2021-11-29 03:12
圖為遊客走在南非開普敦的商業街。（新華社）

疫情傷觀光 今年全球旅遊業 損失將達2兆美元

2021-11-29 02:35

超人氣

更多 >
黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」
又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚