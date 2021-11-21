疫情影響 京都花燈路將熄燈

受到COVID-19疫情衝擊，京都市台灣推廣事務所發出新聞稿表示，深受許多旅客喜愛的京都花燈路活動今年將是最後一屆。（京都市台灣推廣事務所提供）

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 影響，日本京都每年冬季必訪的活動京都花燈路日前宣布，將在今年活動舉辦完後熄燈。

COVID-19疫情衝擊，各國觀光 旅客大受影響，許多觀光景點也有所異動。京都市台灣 推廣事務所發出新聞稿表示，深受許多旅客喜愛的京都花燈路活動今年將是最後一屆。

京都市台灣推廣事務所說，每年冬季及春季之際，點亮嵯峨嵐山一帶竹林小徑的「嵐山地區」與擁有濃厚京都風情街道「東山地區」兩地的夢幻夜間點燈活動「京都．花燈路」是喜愛京都的旅人們趨之若鶩的一大盛事，但京都市日前宣布，這屆將是最後一次舉辦。

京都市台灣推廣事務所指出，為了吸引冬日及初春旅遊淡季的旅客前來觀光旅遊而舉辦的「京都．花燈路」，分為3月上旬的東山花燈路及冬季12月中旬的京都．嵐山花燈路兩種。

京都市台灣推廣事務所表示，由於舉辦後大受好評，也為淡季的京都帶來不少觀光人潮，經過近20年來的努力，儼然成為冬季及春季的京都風物詩代表，也是旅客們必訪重點活動之一，但由於受到疫情影響，仰賴外國觀光旅客的京都市受到莫大衝擊，且經過20年來的努力已看到顯著成果，因此在綜合多方考量後決定，將於今年20週年之際宣布，這屆將是最後一次舉辦，隨後將正式熄燈停辦。

京都市台灣推廣事務所指出，今年嵐山花燈路將從12月10日到12月19日登場，東山花燈路將於明年3月4日到3月13日點燈，嵐山花燈路已等不到疫情解封，只能期盼明年春季，還有機會參加最後一場的東山花燈路。

京都市台灣推廣事務所說，因為疫情嚴峻使得觀光人潮及收入銳減，京都市每年仍需以大量經費維持年代悠久的各種世界及歷史文化遺產，以及美麗的自然景觀也面臨困難。因此提出「京都創生」捐款計畫，期望世界各地的京都迷們能共同響應援助，一起維護傳承京都的歷史文化，讓其不再消失。