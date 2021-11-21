疫情後褪去喧囂 泰國小鎮安帕瓦推生態旅遊吸引遊客

位於曼谷西南方的安帕瓦盛產椰子，許多在地社區依然以販售椰子相關製品維生，且使用椰子的每個部位。圖為當地一間民宿工作人員利用椰子樹葉編織成帽子。中央社

曾經是人潮喧鬧的觀光 小鎮，安帕瓦在COVID-19疫情 後，沒有了遊客。褪去喧囂，留下傳統，居民守護著百年來生活方式的同時，也希望更多人透過生態旅遊認識安帕瓦這個小鎮。

位於曼谷西南方的安帕瓦（Amphawa）是知名觀光景點，安帕瓦的水上市場總是人潮如織，遊客傍晚搭船繞行美功河（Mae Klong River）觀賞螢火蟲是旅遊業者力推的行程，水上市場上千個攤位販賣千篇一律的食物、海鮮和小玩具，讓人都快忘了這個位於美功河出海口小鎮本來的面貌。

安帕瓦距離曼谷約2小時車程，一日遊是許多觀光客的最愛，但2020年初爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，改變了這一切。原本喧鬧的小鎮頓時沈寂下來，週末總是萬頭攢動擠到動彈不得的安帕瓦水上市場，恢復了寧靜的河岸風光。

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其實安帕瓦不是只有水上市場也不只有螢火蟲，安帕瓦這個熱帶小鎮盛產椰子，把椰子所有部位物盡其用是當地百年來的傳統，椰子花可以提煉成椰糖，椰絲可以做菜，椰子樹葉可以做成碗盤、籃子和小玩具，椰子殼可以拿來染布，椰子在當地人的生活中占有重要的一席之地。

65歲的堤拉達（Tirada ekkaewnamchai）在離安帕瓦水上市場不遠處的河岸邊經營民宿，她是當地人，家裡有一整片椰子園，對椰子的各種用途如數家珍。民宿旁的廠房一大早就熱氣蒸騰，從椰子花提煉出的糖漿正在大鍋中熬煮，噗嚕噗嚕的泡泡在水面上翻滾，過濾後曬乾，就成了可以用來入菜、入飲品和做甜點的椰糖。

堤拉達從2020年開始經營民宿，並把她從小到大的農家生長經驗轉變為體驗旅遊，把在地人的生活經驗結合觀光邀請旅客一同摘椰子、做椰糖、染布，相當受歡迎。

遊客造訪堤拉達的椰子園，可以按照當地人的方式生活，做泰式菜餚、從事農業活動、做手工藝，也可以以志工身分幫忙社區做事。

但COVID-19疫情爆發後國際觀光客止步，加上泰國 今年第三波疫情在4月爆發後延燒了半年，國內觀光也停滯，整片園區頓時安靜了下來。

其實旅遊是堤拉達家族的副業，販賣椰子產品才是本業，因此儘管沒了觀光客，他們受到的衝擊還算有限，收入大約是疫情前的50%到60%，堤拉達對於能有一個自給自足的園地感到很知足，收入少的時候就減少開支，收入好的時候，可以幫忙支援附近的社區，

除了堤拉達的椰子園外，安帕瓦還有約12個社區從事類似的在地深度社區旅遊，例如製作米線、參加柚子園與製作其他的農業加工品。堤拉達說，大家很開心能做自己喜歡的事情且能永續地生存下去，也都很珍惜且努力維持安帕瓦現有的生態環境及傳統的生活方式。

疫情發生後，堤拉達還是盡量保持原有的傳統生活方式，她說，要改變生活習慣、保持警惕，但不需要改變生活方式，例如堤拉達的員工就自己種菜，不用去外面買，所以可保持一種安全且持續的傳統生活方式。

封鎖國門一年半後，泰國今年11月起打開國門，重新迎接國際觀光客回到泰國的懷抱，但疫情仍在蔓延，旅客回暖的速度和疫情發展一樣難以預測。

堤拉達說，他們一家人仍會繼續保護這種傳統的生活方式，「因為泰國人要留住自己的文化、傳統和生活方式，不管是什麼節日，我們都會舉辦慶祝活動」。

堤拉達說，老一輩的人用豐富的生活知識和經驗帶起生態旅遊，但他們期望年輕一代或是產官學界各部門可以協助安帕瓦的這些在地社區用各種新型態的方式宣傳，讓這樣傳統的生活型態既可以保持下去，也能讓更多人知道安帕瓦這個位於美公河畔的小鎮，有著不一樣的風貌。