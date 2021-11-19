防疫為由 北京天安門廣場下月15日起預約才能參觀

圖為今年中國「十一」長假前一天，天安門廣場已是遊人如織的景象。（歐新社）

北京天安門 廣場將不再是民眾可以隨意進出的「人民廣場」。天安門管委會以疫情 防控為由，宣布下個月15日起，所有中外遊客，無論散客或團客，要進入天安門廣場都必須事先透過手機或上網預約。

對於為何天安門廣場要實施預約參觀？天安門管委會表示，「首都北京天安門廣場是全國各族人民嚮往的地方，是舉辦國事、外事等重大活動的重要場所，是向世界展示中國形象的首要窗口」。

「為進一步營造天安門廣場良好參觀環境和遊覽秩序，順應文旅行業預約參觀遊覽新趨勢，不斷提升精細化服務管理水平，結合常態化疫情防控形勢，天安門廣場將自2021年12月15日起實施預約參觀措施」。

天安門管委會稱，作為全國「紅色旅遊」經典景區，實施預約參觀措施，有利於防止瞬時大客流帶來的疫情傳播風險，更好地落實常態化疫情防控要求，保障公共衛生安全。

在實施預約參觀後，天安門廣場仍將維持免費參觀，入內無須購票，現階段也不限定預約總量。

天安門廣場預約時段將分為：「升旗」、「上午」、「下午」、「降旗」等四個時段。

「升旗」時段為每日天安門廣場開放時間點（升旗前1小時）至升旗儀式結束；「上午」時段為每日升旗儀式結束後至12時；「下午」時段為每日12時至天安門廣場晚封閉時間點；「降旗」時段為每日降旗時間點前1小時至天安門廣場晚上封閉時間點。