秋天最美「楓」景現身阿里山 達人帶路教你怎麼拍

阿里山漸入賞楓季，攝影達人黃源明說，阿里山火車站前的青楓入秋後極美，可塔山視野拍照。(圖：黃源明提供)

台灣 入秋後氣溫漸降，阿里山 地區楓葉陸續轉紅，攝影 達人黃源明表示，目前阿里山國家森林遊樂區內楓紅，以零星栽種的紫葉槭為主，主要分布在香林國小等地，預估11月中旬進入賞楓旺季，到明年1月前都還有紅葉可看。

黃源明說，目前遊樂區內的楓紅以紫葉槭青楓為主，分布在阿里山工作站、旅客服務中心旁及香林國小等地，其中又以香林國小整排的紫葉槭最為壯觀，三角楓、紅榨楓等也會陸續綻放。

楓葉轉紅的關鍵除了溫差大外，水分也扮演關鍵腳色，黃源明說，若葉片水分充足楓紅會維持較久，目前嘉義山區因溫差不明顯，楓紅尚未如此艷麗，約11月中旬今年楓葉狀況才會較明朗，葉片看起來也鮮豔。

另，阿里山公路往自忠的路段沿途也有零星青楓「黃中帶紅」，黃源明也建議，民眾若計畫上山賞花遊玩，推薦上午陽光普照時拍攝，構圖搭配陽光逆光，陽光點點灑落林間，更能凸顯楓葉之美。

黃源明坦言，過去阿里山並非賞楓勝地，但近幾年因網路照片廣傳加上林鐵獨家的賞楓列車，吸引不少遊客，儘管目前非賞楓最佳時機，但他也期待今年阿里山楓紅艷麗美景，近月陸續還會銀杏、櫻花、楓香等變色葉植物登場，明年1月還有部分紅榨楓可看。