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嘉義公園「尿尿小童」身世成謎 比利時學者要驗明正身

中央社嘉義市20日電
嘉義公園尿尿小童雕像由來官方與民間都不清楚，比利時來台交換學者司馬品岳認為，去除雕像油漆，才能判斷是比利時政府贈送或是仿製。(中央社)
嘉義公園尿尿小童雕像由來官方與民間都不清楚，比利時來台交換學者司馬品岳認為，去除雕像油漆，才能判斷是比利時政府贈送或是仿製。(中央社)

嘉義公園尿尿小童雕像由來官方與民間都不清楚，比利時來台交換學者司馬品岳19日下午特地到嘉義公園看雕像，他認為去除雕像油漆，才能判斷是比利時政府贈送或是仿製。

自比利時訪台的交換學者、任教雲林科技大學文化資產維護系助理教授司馬品岳（Pierre Smars），19日由同系副教授楊凱成陪同下，遊覽百年歷史嘉義公園，並對公園內至少80年歷史的尿尿小童做紀錄與丈量。

楊凱成今天接受中央社記者訪問表示，司馬品岳端詳尿尿小童後，指比例與比利時首都布魯塞爾市標尿尿小童是一樣的，材質應為銅製，只是表面上了多層漆，模糊原有的樣貌。

楊凱成說，司馬品岳研判嘉義公園尿尿小童為銅製雕像，但無法判定是否日治時期時，比利時政府所贈，建議將雕像拆下來，請雕塑專家去漆，看雕像表面是否有刻有文字說明，或是仿製的。

楊凱成指出，司馬品岳住家在布魯塞爾，離尿尿小童雕像僅2、3百公尺，前天一聽到嘉義公園有一尊尿尿小童，就迫不及待想來瞭解。司馬品岳是聯合國「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）下轄的「文化遺產檔案國際科學委員會」（CIPA）委員。

嘉義市建設處副處長羅資政告訴中央社記者，市政府對於尿尿小童由來一直找不到文獻資料，贊同外國專家建議，為尿尿小童驗明正身並做維護，市政會做相關的規劃。

楊凱成指出，嘉義市順利世家美術館執行文化部藝文補助案，研究「百年嘉義公園的前世今生」，他與司馬品岳獲邀參與，才有機會深入瞭解嘉義公園的陳設。

雕塑 美術館 聯合國

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