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鬼怪拍攝地、童話壁畫村 南韓官方也推薦的仁川景點

記者陳睿中／綜合報導
松月洞童話壁畫村是當地著名的熱門打卡地。（圖：仁川觀光公社提供）
松月洞童話壁畫村是當地著名的熱門打卡地。（圖：仁川觀光公社提供）

儘管疫情影響民眾出國計畫，許多城市仍然積極發展觀光產業，靜盼觀光人潮再度歸來。南韓仁川的仁川機場，除了可以讓旅客能透過落地窗欣賞飛機起落，還加入展示元素，讓民眾可以理解機場的過去與未來，甚至新結合VR技術，帶來飛機、汽車等多種體驗。另外仁川開港城、江華島等地，也都是仁川觀光公社力薦的必遊之地，適合玩家列為未來出遊的口袋名單。

「松島 Tri-bowl」以獨特的建築風格著稱。（圖：仁川觀光公社提供）
「松島 Tri-bowl」以獨特的建築風格著稱。（圖：仁川觀光公社提供）

仁川觀光公社表示，位於仁川國際機場第2航站5樓的瞭望台是機場之旅的必經之地。瞭望台一側為玻璃落地窗，旅客可以近距離觀看跑道與飛機。另外機場也設置有大型電子螢幕、動態藝術裝置，藉此展現南韓文化，還有機場的過去與未來。VR體驗區則透過虛擬技術，帶來飛機、汽車、宇宙等多種體驗。

仁川慶源齎大使酒店是韓劇「鬼怪」的取景地。（圖：仁川觀光公社提供）
仁川慶源齎大使酒店是韓劇「鬼怪」的取景地。（圖：仁川觀光公社提供）

另外仁川開港城（中國城）與月尾島，同樣是熱門的觀光景點。位於中國城內的「炸醬麵博物館」，介紹南韓炸醬麵自仁川誕生至今的歷史與故事；「月尾遊覽船」繞行於永宗島與芍藥島，不僅可以眺望夕陽，還可以餵食海鷗。在此也可以安排月尾海洋列車、月尾公園展望台、松月洞童話壁畫村、仁川藝術平台等觀光行程。

江華島「傳燈寺」，乃是南韓歷史最悠久的寺廟。（圖：仁川觀光公社提供）
江華島「傳燈寺」，乃是南韓歷史最悠久的寺廟。（圖：仁川觀光公社提供）

至於在「江華島」，旅客可以至和平瞭望台，欣賞北韓開豐郡海倉裡和三達裡的風景，在天氣良好之時，甚至可以看見北韓居民和松岳山的景色。至於原名真宗寺的「傳燈寺」，乃是南韓歷史最悠久的寺廟，同樣吸引許多海內外遊客到訪。另外海岸渡假村濱斜坡滑車、普門寺、泥攤中心也都是江華島的代表性景點。

在江華島和平瞭望台，旅客能夠欣賞北韓開豐郡海倉裡和三達裡的風景。（圖：仁川觀光公...
在江華島和平瞭望台，旅客能夠欣賞北韓開豐郡海倉裡和三達裡的風景。（圖：仁川觀光公社提供）

除了感受歷史，在以東亞未來城市為概念的「松島」，則能感受不同的現代感。此地的「松島國際新城」，設有大型購物空間，而「松島中央公園」則是環抱大海的海水公園，可以體驗多種水上項目、自行車，入夜後的景色更是浪漫。至於「松島 Tri-bowl」以獨特的建築風格著稱，也是許多韓劇的取景地點，可以欣賞到建築之美。此外，拍攝韓劇鬼怪的仁川慶源齎大使酒店，或是乙旺裡海水浴場、蘇萊浦口綜合魚市場等地，亦是值得一遊的仁川景點。

觀光 機場 南韓

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