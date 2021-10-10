當7-ELEVEN遇上「這個」門牌號碼 成金門另類景點

金門縣金寧鄉一家統一超商門牌是711號，與商標7-ELEVEN（711）一樣，不少民眾覺得巧合又有趣，紛紛前來打卡拍照，與親友分享。(中央社)

不少旅客來金門旅遊，看到金寧鄉一家統一超商 門牌是711號，都會驚訝如此巧合，和商標7-Eleven（711）一樣。業者透露，天時、地利加上戶政單位的貼心，成就了這樁美事。

位於金寧鄉頂堡的統一超商金寧門市店經理薛德民接受中央社記者訪問時說，民國97年蓋這間房子時，很多民眾都好奇它的用途；向金寧鄉戶政事務所申請門牌時，對方也有同樣的疑問。

薛德民說，由於是要成立金門第11間統一超商，正好位於環島北路一段最後1號，而前面一棟建築門牌大概是500多號，算算距離到這裡，應該就會落在700多號。

金寧鄉戶政事務所表示，戶政單位編排門牌號碼都會預留空間，當年屋主提出希望能夠提供711號的意願，由於與實際狀況差距不大，為了服務民眾，於是核配了711號，也算是為公私部門創造雙贏。

取得了千載難逢的巧合門牌號碼，金寧統一超商把戶政單位核發的制式門牌換下，請專人設計具有金門意象的馬背圖案，讓門牌更有金門特色。

台灣 地區民眾暱稱統一超商為「小7」。不少民眾看到金寧小7門牌剛好是711都覺得「怎會有這麼巧合的事」；甚至有人以為是這間小7的招牌，仔細再瞧瞧，才知是地址剛好是711號的門牌。

陳姓貨車司機說，「應該是故意的吧」；金門大學周同學訝異地說，「小7找到711號的門牌，這是什麼神奇的緣分啊！」寇小姐也說，放大的門牌十分顯眼，一進來就看到了。許多來金門的遊客無意間發現這個巧合，奔相走告；也有不少本地民眾搶拍，和親友分享。

薛德民說，無心插柳柳成蔭，沒想到這裡成了民眾和旅客來打卡拍照的金門另一風景。他還說，台灣地區另有兩家小7地址也是711號，分別是嘉義市西區新厝里8鄰友愛路711號的「保愛」門市、台南市南區安中路一段711號的「安中」門市。