穿越50年代的香港 多變「西九龍」疫後旅遊第1站

舊油麻地警署古典優雅並重。（圖：港旅局提供）

想念香港 茶餐廳那杯道地港奶的香醇？超想去廟街感受粵語吆喝的生猛活力？根據調查，越來越多民眾對於疫後旅遊，更注重深度及在地文化體驗，因此，香港旅遊發展局將富有多元面貌的「西九龍」作為推廣重點，從油麻地、佐敦到西九文化區一帶，從經典懷舊的歷史建築、老字號傳統工藝翻轉新生，到富有時尚氣息的世界頂級藝文特區，都在這裡。

老店新生 彷彿置身港片重返舊時光

油麻地、佐敦是很多人認識香港的第一站，其中「廟街」更是感受香港庶民文化的絕佳區域，流光絢爛的大型霓虹燈招牌，彷彿置身經典港式電影場景，像是港片取景重地「舊油麻地警署」，現已被評定為香港二級歷史建築，獨特的愛德華式建築，古典優雅並重，拍照打卡不可錯過；另外，位於天后廟旁的美都餐室，懷舊的吊扇、地磚及卡座，搭配港式茶餐廳美食，一坐下彷彿穿越至50年代的香港。

走進美都餐室彷彿穿越至50年代的香港。（圖：港旅局提供）

西九龍也是眾多香港傳統工藝的發源地，至今還有不少匠人聚居於此，百年老店隱於巷弄，傳統職人手藝注入年輕靈魂、復古新生，成為在地人和旅客愛不釋手的文創商品。

旅途中想要體驗百年不變的香港好味道，還有「廖孖記」腐乳，相傳四代的秘方加上堅持手工製作，是許多人心中不可取代的美味；同樣是香港老字號的「冠南華」，專做中式傳統婚服，創意多元的東方文化圖騰設計，受到中西方年輕人喜愛；已傳承三代的「先達繡花鞋」打破傳統思維，引入西式設計，讓更多遊客能親身體驗刺繡文化。

除了傳統老店注入現代思維，喜愛復古主題的遊客，還能造訪由老式酒家改造的藝術精品酒店「東南樓」，處處可見懷舊裝飾。另一個隱藏版景點則是2020年才完工，由天后廟私塾打造的「油麻地書院」，在古蹟中透過自助買書機獲取知識，有種時空交錯之感。

油麻地書院未曾祭祀，橫樑保持良好未燻黑。（圖：港旅局提供）

全新誕生 世界級藝術地標M+

坐落維多利亞港海旁的西九文化區，是個佔地約23公頃的大型藝術文化園區，也是香港最新、涵蓋範圍最大的藝術文化據點。除了以傳統戲曲 演出為主的「戲曲中心」、當代表演藝術劇場「自由空間」，以及開放式表演空間的IG打卡熱點「展亭」，而近期話題不斷，備受世界矚目的「M+當代視覺文化博物館 」及「香港故宮文化博物館」，都將在今年底至明年陸續開幕，為西九文化區再添世界級藝術新地標。

M+今年11月12日於香港開幕。（圖：Herzog _ de Meuron提供）

擁有西九文化區靈魂之稱的頂尖博物館「M+」，已確定將於2021年11月12日開幕，作為亞洲首間全球性當代視覺文化博物館，將致力於收藏、展示與詮釋20及21世紀的視覺藝術、設計及建築、流動影像以及香港視覺文化。來自M+藏品系列約1500件作品，將於開幕時在33個展廳及其他展覽空間展出，涵蓋繪畫、雕塑、水墨，以至裝置、流動影像及數碼媒體等不同媒介的藝術品。

「M+」建築主體由一縱一橫的雄偉建築物組成，縱向大樓從橫向基座平台的中心高聳而立，使建築擁有充沛自然光線並與香港都市景致互相呼應。縱向大樓南面是超大型醒目的LED外牆，也會展出藝術及與博物館相關內容，以獨具一格的方式成為香港維港天際線的新地標。M+的建築設計也融合了永續的概念，由低碳和低能耗的建材打造，像是以墨綠色的陶瓦外牆設計，不但富有精緻豐富的質感，也使建築物能抵禦長期受熱力、濕度及風力侵蝕的影響。

更多「大城小區—西九龍」相關資訊可查：http://www.discoverhongkong.com/westkowloon/tc。