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海中超級名模「豆丁海馬」 現蹤台灣澎湖

中央社高雄22日電
圖為巴氏豆丁海馬。（取自維基共享資源，作者Caparbio，CC BY-SA 3.0）
圖為巴氏豆丁海馬。（取自維基共享資源，作者Caparbio，CC BY-SA 3.0）

有海中明星、水晶宮超級名模之稱的「豆丁海馬」首度在澎湖群島西南方，距離七美約30海里的台灣灘海域被台灣國家海洋研究院記錄到，為豐富的海洋生物多樣性再添一筆重要發現。

「豆丁海馬」有海中明星、水晶宮超級名模之稱，因為模樣逗趣可愛，頗受潛水客喜愛，也是珊瑚礁水下攝影必備蒐藏的目標物種之一。

台國海院今天上午指出，台灣灘海流強勁，地形複雜，不僅具有沙地地形，也具有珊瑚礁岩盤底質，台國海院為掌握台灣周邊海域生態資源現況，去年進行第一次台灣灘潛水調查，且在今年與台農委會水產試驗所共同攜手合作進行「台灣周邊海域海洋生物資訊蒐集及資源調查」計畫，持續進行該海域調查工作，進而發現豆丁海馬蹤跡。

這次在台灣灘發現的是巴氏豆丁海馬，喜歡倚附著宿主-柳珊瑚（海扇）共同棲息在海流較為強勁的珊瑚礁區，並以攔截海水中的浮游生物為食。台國海院後續會將這個標本典藏於國立海洋生物博物館，提供學界未來研究使用。

台國海院院長邱永芳說，台灣灘位於台灣專屬經濟海域內，經由這次發現豆丁海馬，確認這個海域是適合牠們生存的棲息地環境，也顯示海洋生態保育的確需要更多關注。但因台灣灘海象險惡，不建議潛水愛好者前往「追星」。未來國海院將持續進行台灣灘海域生態調查，掌握這片海域的海洋生物資源狀況，守護豆丁海馬生存的棲息地。

長期關注台灣灘海洋生態的台中研院生物多樣性中心研究員鄭明修表示，2003年他在印尼美娜多海域潛水調查時，發現兩隻令人驚豔的豆丁海馬，返國後即發起尋找豆丁海馬活動，並在台灣潛水愛好者的響應與支持下，陸續在國內各珊瑚礁海域發現豆丁海馬蹤跡。

根據台灣魚類資料庫紀錄，豆丁海馬首次在96年綠島的中寮漁港海域發現，且在蘭嶼、墾丁、東北角、東海岸、澎湖皆陸續有潛水客拍攝到，這次在台灣灘現蹤的豆丁海馬，是目前台灣最特別的發現紀錄。

豆丁海馬在分類階層上隸屬於輻鰭魚綱、棘背魚目、海龍魚科的種類，全世界目前已知有7種，分別為巴氏豆丁海馬（Hippocampus bargibanti）、克里蒙氏豆丁海馬（H. colemani）、丹尼斯豆丁海馬（H. denise）、彭氏豆丁海馬（H. pontohi）、薩托米豆丁海馬（H. satomiae）、華倫氏豆丁海馬（H. waleananus）及非洲豆丁海馬（H. nalu）。

台灣 博物館 華倫

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