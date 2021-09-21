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北京環球影城開園 穿巫師袍決鬥恐龍 功夫熊貓全球獨有

中國新聞組／北京21日電
北京環球影城20日開幕，遊客冒雨進入。這是全球規模最大的環球影城，也是全球第5座環球影城。（中新社）
北京環球影城20日開幕，遊客冒雨進入。這是全球規模最大的環球影城，也是全球第5座環球影城。（中新社）

預計每年營業額超過100億人民幣，吸引1200萬遊客的北京環球影城20日正式開園，陰雨天氣擋不住遊客的熱情。許多遊客身穿「巫師袍」，11時10分進場後直奔哈利波特主題區。而遊客在園區內的消費也毫不手軟，礦泉水10元、飲料50元是小事，有遊客花了5、6千元買衣服、魔杖，就是為了重溫童年魔法夢想。

北京環球影城的「功夫熊貓」主題景區。（新華社）
北京環球影城的「功夫熊貓」主題景區。（新華社）

北京環球度假區是世界第五個、亞洲第三個、中國第一個環球影城項目，也是迄今為止面積最大的環球影城項目。匯聚了包括哈利波特、侏羅紀世界等主題公園，同時還糅合了功夫熊貓等中國文化元素。

北京環球影城主題樂園的門票票價分為4檔，從淡季的418元人民幣（約合64.78美元）到旺季的748元人民幣（約合116美元）。雖然門票很搶手，但網上仍有不少民眾抱怨票價太貴。網路上也見到遊客反應，想進入「哈利波特的魔法世界」，要排隊90分鐘，「變形金剛」要排60分鐘，可見遊客之多。

北京環球影城主題公園20日開園，圖為哈利波特的魔法世界主題景區。（新華社）
北京環球影城主題公園20日開園，圖為哈利波特的魔法世界主題景區。（新華社）

央視財經實地探訪發現，在北京環球影城園區一天，門票、餐飲加上紀念品消費，花費動輒超過千元。消費者表示，園區內差不多人均100塊錢可以在園區內解決一頓飯。園區餐車裡的礦泉水10元一瓶，可樂15元一瓶，而一杯網紅飲料要50元。

除了餐飲，IP周邊也是園區消費的主要推動力。在哈利波特區的魔杖要349元一根，巫師袍849元，領帶售價229元，圍巾299元。要配齊全套成為「魔法學院」的一員，開支真不少。一位遊客表示，他們一行2人大概花了5、6千元，「價格與大阪環球影城差不多」。

北京環球影城主題公園，遊客在哈利波特的魔法世界主題景區遊覽。（新華社）
北京環球影城主題公園，遊客在哈利波特的魔法世界主題景區遊覽。（新華社）

環球度假區裡的環球城市大道上亦人流熙攘，不少品牌在此重金打造別具一格的旗艦門店，百勝中國旗下肯德基概念餐廳、潮玩公司泡泡瑪特都在此開業，以特色裝潢、獨家餐點及商品，讓遊客進園前先「剁手」。

環球影城開園當天的遊客人數限制在1萬人，當天的門票於14日在網上預售，3分鐘內就被搶光。在11點10分提前開門迎客後，因為人潮眾多，僅過了3小時，哈利波特園區地上已經遍布了各種垃圾。

哈利波特 環球影城 北京

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