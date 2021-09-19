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印度象神賽會拍賣 供奉甜點2.5萬美元成交

中央社台北19日電
印度南部巴拉普爾鎮一年一度的象頭神供奉甜點拍賣會今天登場。(美聯社)
印度南部巴拉普爾鎮一年一度的象頭神供奉甜點拍賣會今天登場。(美聯社)

印度南部泰倫加納省（Telangana）巴拉普爾鎮（Balapur）一年一度的象頭神供奉甜點拍賣會今天登場，21公斤重的「拉都」（laddu）以189萬盧比（約2萬5716美元）成交。

象頭神賽會是印度各地重要的年度宗教慶典。而在巴拉普爾鎮，主辦單位從1994年起幾乎每年都舉辦拉都拍賣會；拉都是一種以乾果、酥油等材料，加入糖漿捏成的球狀甜點。

印度媒體「今日泰倫加納」（Telangana Today）報導，今年的拉都重21公斤，由當地一名議員和一名商人聯手標得，拍賣收入將用作補貼地方發展經費之用。

象頭神象徵著智慧、財富、美滿和幸運，根據當地習俗，信眾會在象頭神賽會中獻上拉都作為供品，希望得到賜福。

報導說，去年因疫情關係暫停舉辦拍賣，前年則是由一名房地產商以176萬盧比得標。這名房地產商的父親正是1994年首場競標的得主，成交價為450盧比。當時這位父親是一名農夫。

可能是從此之後家庭開始發跡，他後來又在5次拍賣會上得標，而他的家人另贏3次標。

根據習俗，拉都拍賣會結束後，就會展開象頭神遊行，信眾最後會把神像沉浸到當地一座湖中。

影片來源：YouTube NTV Entertainment

拍賣 印度 房地產

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